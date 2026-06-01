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【自由副刊】 陸穎魚／剎那的烏托邦
◎陸穎魚
◎陸穎魚
．
不要害怕
陽光跟你一樣
同在黑夜中聽著塵埃
醒來
萬物皆被時間穿過
．
被穿過去的
只會繼續被穿過
過去
風雨雷電無阻
連嬰兒都不會恐懼
．
空氣看起來無肉無骨
聽起來就無所畏懼
時間含在口中的冰塊無血
今天繼續有肯定的呼吸
正在前往同時抵達
．
不要害怕，我跟你一樣
都有一個住在地獄的祕密愛人
我們執著我們誤導
我們在聽一首鋼琴彈大悲咒
打在充滿淚水的喉嚨
．
又被穿過去了──這次要不要試著感受
那個無風的高地
那把無雨的傘如何潮溼
面前彷彿有大片透明的純潔
於是我囑咐：要說謊，要危險
．
就讓自己留下來背光
隨時隨地歡喜
隨時隨地憤怒
隨時隨地忘記腳下行蹤
隨時隨地消除
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