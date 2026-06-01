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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陸穎魚／剎那的烏托邦

2026/06/01 05:30

◎陸穎魚◎陸穎魚

◎陸穎魚

不要害怕

陽光跟你一樣

同在黑夜中聽著塵埃

醒來

萬物皆被時間穿過

被穿過去的

只會繼續被穿過

過去

風雨雷電無阻

連嬰兒都不會恐懼

空氣看起來無肉無骨

聽起來就無所畏懼

時間含在口中的冰塊無血

今天繼續有肯定的呼吸

正在前往同時抵達

不要害怕，我跟你一樣

都有一個住在地獄的祕密愛人

我們執著我們誤導

我們在聽一首鋼琴彈大悲咒

打在充滿淚水的喉嚨

又被穿過去了──這次要不要試著感受

那個無風的高地

那把無雨的傘如何潮溼

面前彷彿有大片透明的純潔

於是我囑咐：要說謊，要危險

就讓自己留下來背光

隨時隨地歡喜

隨時隨地憤怒

隨時隨地忘記腳下行蹤

隨時隨地消除

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