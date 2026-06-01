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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．冷記憶】 童偉格／感性

2026/06/01 05:30

◎童偉格◎童偉格

◎童偉格

我喜歡杜思妥也夫斯基的小說，也喜歡讀相關評論，包括睿智的惡評。例如，昆德拉曾發明「感性人」這個概念，用來定義基督教在歐洲，所孕育的獨特人物類型。這種人物，習慣「將感覺樹立為價值」，也總將評判善惡的標準，主觀地轉移到自己內心。昆德拉主張，歐洲文明中，由中世紀經院哲學和文藝復興所帶起的理性主義，可抗衡上述唯心傾向。反觀俄羅斯，則不曾受過理性主義洗禮，因此，成為「基督宗教的感性之國」。對他而言，杜氏小說，就是感性人集體暴走的實例。

納博科夫則指出，痛恨歐洲理性價值的杜氏，同時，卻也是最歐化的俄羅斯作家。因從美學看來，杜氏是以歐洲感傷小說的範式，來通俗演示宗教情懷。這種通俗範式，使杜氏汲營於創造極端化情節。於是，杜氏小說裡，幾乎沒有對自然的描述。每部小說，都像一座封閉攝影棚，只呈現一個人工的道德景觀。在這個道德景觀裡，主角總是通過違法手段，來獲得救贖，也總是藉由忍受與屈服（而非鬥爭或反抗），來達成個人滌淨。

兩者皆言之成理。然而，似乎杜氏更想論證的，正是為何，人無法依賴理性爭辯，或依賴觀察世俗經驗裡，任何有形與可見的事物，來形成信仰。就此而言，每一部密集調度通俗經驗的杜氏小說，保藏了更深邃的思維悖論。我猜想，其中最高燒如焚、最滿溢宗教情懷的場面，是為倒反地，曝現出信仰的缺席實況。

於是，整部《卡拉馬助夫兄弟們》裡，我印象最深刻的，不是偵探劇般的謀殺橋段，或冗長的教義論戰，而是阿萊莎觸及絕望的時刻。例如，他獨自離開修道院的靜夜。彼時，他的導師佐西瑪神父已病故，停靈伊時，遺體漸漸發散出濃重腐味。一些虔信者，開始感到不安；另一些虔信者，如苦行僧費拉龐特，則循屍臭而來，用《啟示錄》般話語，痛斥神父一生僭神，如今終遭天譴。

阿萊莎十分悲傷，只因他同時目睹兩種盲信，卻無法指責任一種。在杜氏小說裡，這是所謂「感性」，最獨特的一個面向。本質上，它與集體譫妄從來相對，而只是冷靜地，鉤沉出總被人的信念，給磨蝕掉的關愛。●

■【冷記憶】隔週週一見刊。

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