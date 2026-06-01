【家庭plus．親子會客室】就算是傻夢 也別潑冷水

圖／達志影像

文／達客周

很多父母來問有教育背景的我：「孩子到底要怎麼教？」

其實多年來，我自己也是一邊含淚、一邊學習怎麼當父母，其間何嘗不是傷痕累累。現在兩個孩子都已長大成人，雖稱不上頂尖優秀，但獨立善良又上進。其實每個孩子的個性不同，我只想分享一個最高的原則，不管你是怎樣的父母、不管你有錢沒錢，只要做一件事就對了。

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就是讓孩子永遠有勇氣在你面前說他的夢想。就算在你眼中看來是個傻夢，就算你不想支持，也千萬不要潑孩子冷水。

因為，如果一個孩子，連在你面前說夢想的勇氣都沒有，那你覺得親子關係會好嗎？

幾年前，曾聽過一個心碎的故事，是當時任職成大航太系一位教授的真實人生。

你能想像，用心栽培了一輩子的兒子，在出國留學後寄了一封email給父親，說：「謝謝你們的栽培，但從今而後，不用再聯絡、不用再匯錢，也不用再找我了。」從此千山萬水，父子情斷。

乍聽之下，也許不明就裡的人會說這孩子不孝，但事實上，這是一個受傷孩子痛苦的訣別。

後來這個爸爸出了一本書，跟他的孩子說對不起。

這位教授望子成龍，從小對孩子嚴格要求。或許是愛之深責之切， 除了嚴苛打罵外，對孩子成績排名不滿時，也會羞辱孩子說出：「我一輩子的名次加起來，還沒有你一次多！」

後來這個孩子用盡一切的努力，達成父母的期待，考上國外名校，但受傷的心，已經無法縫補回來，他選擇恩斷義絕。

我不知道數年後，這個孩子是否改變心意，還是選擇流浪異鄉，但這位父親懺悔的眼淚，值得我們深思。

孩子是我們的心頭肉，縱使我們生養他，並不代表我們能控制他的人生。每個人有他的天命與自由意志，不管成功失敗，那都是他們的人生。父母可給意見，但只要不違反良善，不該以一己之見，全盤否定他們的心意。

我認識一對美國夫婦，他們的女兒和女婿中年轉業開複合式咖啡廳兼賣蔬果，由於地點在人口不稠密的住宅區，長輩表面不說，私底下都不看好。我自以為是地替人擔心，曾問那位父親是否有勸阻他們？

他笑著說：「我鼓勵他們，因為那是我女兒從小的夢想，就算失敗也沒關係。寧願讓小倆口年輕時失敗，也不要讓他們老了以後，因為不曾嘗試而後悔。就算跌倒，還年輕，還爬得起來。」

就是有這樣充滿智慧的父母，孩子才有追夢的勇氣。

後來這間不被看好的咖啡店，經過成功的企畫，非常成功，成為社區裡面的人聯絡感情的好去處。

為人父母，是一輩子的課題，不只是從小教養他們，就算他們已長大成人，還是有很多功課要共修。曾經自以為是的我，目前還在學習中。

誰叫我修到一門「活到老，學到老」的超難功課。

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