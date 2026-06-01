【家庭plus．生活停看聽】伴我成長 就是那道光

圖／rabbit44

文／林董

斷開了與妳的連結，睜開眼看到了手術室的光，在我的人生，妳等同於光。餓了、病了、受驚嚇了，總在燈下妳溫暖的懷裡沉沉睡去。

而後上學識字，妳不厭其煩地一筆一畫陪我書寫，國自英數社一科科預習複習著，直到國高中課業加深加重，妳才讓我去上補習班。在晚自習與上補習班的空檔，妳在廚房忙碌著，我注視著廚房的日光燈，聽著除油煙機的聲音，妳總像個魔法師般，快速且多變端出料理。

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水餃、大麵、義大利麵和咖哩飯，都難不倒妳，而我那時正處叛逆期，才不想回來吃愛心晚餐，只想跟同學馳騁球場，大口吃雞排喝珍奶。妳總笑笑地聽我抱怨，淡然地說外食吃多了不好，總在我吃飽的前幾分鐘，拎起鑰匙發動機車，載我前往補習班。而青春期彆扭的我，總要求妳，在前一個路口下車，因為同學都自己走路或騎腳踏車上課，只有我是家長接送，妳總是掛著笑容，淡然如風，輕鬆滅去我叛逆的火。

很後來我才知道，那段愛心晚餐時間，是妳跟老闆爭取來的瑣碎空檔時間，可惜我那時候不懂，成熟得太晚。比較貼心懂事，跟妳有話聊時，已然到了離巢的年紀。讀大學住外地，連假時，妳都會一再打電話確定有沒有要回家？然後迫不急待去市場，買我最愛的食材。每當我踏出車站時，總是能第一眼看到妳機車的光。

在後座，我赫然發現妳瘦了，身形有些痀僂，頭上大半白絲，我堅持不要再讓妳辛苦奔波，讓爸載我，而後我返家，妳總在巷口的路燈下等我，像一束光守著我。後來，光倏然而止，急診室的光熄了，妳這盞明燈也滅了，只能對著牌位，在香燭的光下向妳絮叨。

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