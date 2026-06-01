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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2026/06/01 05:30

圖／賴曉慧圖／賴曉慧

共餐人數：4人

菜色說明：這一桌菜一端上來，家中兩個孩子就急忙地說可以開動了嗎？

有鮮嫩的魚，肉質細緻、蛋白質滿滿，為正在成長及運動中的身體好好修復與補給；金黃滑嫩的蛋，簡單卻營養扎實，是孩子每天運動訓練後最安心的能量來源。鹹香濃郁的烏魚子，帶著海洋的甘甜，為整桌菜添上一點用心與儀式感。

翠綠的花椰菜清爽鮮甜，富含纖維與營養，讓身體輕盈又有活力；彈牙鮮甜的蝦子，一口咬下滿是海味，是辛苦運動後最開心的小確幸。

這樣的一桌菜，為大人及小孩補充體力、修復肌肉，吃得健康又開心。圍著餐桌，一邊分享今天的訓練成果，一邊互相打氣，溫暖的不只是胃，更是彼此的心。這不只是一餐飯，而是滿滿的愛與力量。（文、圖／賴曉慧）

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