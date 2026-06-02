【藝術文化】高美館國際交流展「漂流宴」 探討當代社會的遷徙與文化共享

黃海欣的〈漂流宴 #1-5〉捕捉奧地利古典咖啡廳的觀光客生態，詼諧呈現社群時代下的奇異感受。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高美館國際交流展「漂流宴」（Drifting Feast），集結台、奧、德等國26位藝術家，透過多元媒材，探討移動、離散與社會中的身分處境，以台灣傳統「辦桌」文化為靈感，將共享的精神延伸為跨越地域的藝術實踐。

高美館表示，「漂流宴」歷經2年時間，先後於印尼日惹、法國巴黎和奧地利維也納等城市，與當地藝術機構合作，在每次的展覽中回應在地的歷史與文化脈絡，並透過對話與合作形成新觀點。此次展出將豐碩的國際交流成果帶回台灣，反映當代藝術如何回應現實中的遷徙與文化，也讓高雄成為這場跨國盛宴的重要節點。

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高美館說明，「漂流宴」以「漂流」與「盛宴」兩種意象為核心，一方面回應洋流、地緣政治與時間推移下的流動狀態 ，也映照群體聚合、文化共享與情感連結的可能性。

此次展出多件為本展量身打造的新作，包括台灣藝術家李立中的〈威廉大公的購物清單〉，透過駐地研究扣合17世紀全球貿易脈絡反向觀察當代經濟；黃海欣的〈漂流宴 #1-5〉捕捉奧地利古典咖啡廳的觀光客生態，呈現社群時代下的奇異感受；奧地利藝術家耶萊娜．米契奇（Jelena Micić）帶來大型空間裝置〈顏色／戰場〉，以蔬果塑膠網袋築起巨幅牆面，象徵產業機制所規範的系統。即日起展至10月18日，亦同步推出系列教育推廣活動。詳詢高美館官網。

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