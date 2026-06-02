【藝術文化】「我的永續生活提案」登場 打開13年食農教育成果

參觀民眾於「我的永續生活提案」特展寫下自己的永續生活。（台灣好基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣好基金會與誠品R79共同主辦的「我的永續生活提案」特展，即日起至7月26日於誠品中山地下書街（R79）展出。展覽以台灣好基金會13年來推動「神農計畫」的食農教育成果為基礎，透過展覽、互動體驗與系列活動，邀民眾從校園、家庭與日常生活出發，重新思考永續與土地的關係。

台灣好基金會自2013年起推動「神農計畫」，在苗栗、新北、屏東、花蓮及台東等地認養18所小學，透過「一所學校，一畝校田」模式，讓學生實際參與種植與收成，認識自然農法、有機栽種與土地生態。隨著《食農教育法》於2022年上路，基金會進一步推出「神農永續生活計畫」，並整合超過100位跨領域夥伴成立「神農永續生活共學網」，提供教案、知識內容與教學紀錄，希望讓更多學校、家庭與社群能夠參考運用，降低推動食農教育的門檻。

請繼續往下閱讀...

此次展覽規畫5大單元，包括解答種植迷思的「咦？！食農大哉問」、集結52組教案的「來吧！設計你的食農課」、記錄學生觀察成果的「你看！孩子們的田園日記」、呈現18所小學教學現場的「看我！食農風格18變」，以及分享第一線經驗的「什麼？！教師真心話大補帖」。此外，每週日舉辦「神農小學堂」，開設土壤、野菜、香草及昆蟲等主題課程；週六則有永續農夫派對、永續閱讀派對等，希望透過實際操作與對話，讓永續成為日常生活中的具體實踐。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法