【自由副刊．極短篇】 吳浩瑋／安全用火守則

圖◎郭鑒予

◎吳浩瑋 圖◎郭鑒予

一、王ㄙ是陳ㄞ的。

二、王ㄙ不被允許把腳放在陳ㄞ的枕頭上，就算是旅館枕頭也一樣。

三、王ㄙ每個禮拜要親陳ㄞ至少四次。連續親只能算一次，間隔時間至少三小時。親吻的時候王ㄙ要先把舌頭放進陳ㄞ嘴裡，雖然陳ㄞ很想但不准在這時候咬下去。接吻時，陳ㄞ總是想起一句話：人在做天在看。陳ㄞ好想把神明的眼睛戳爛。

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四、王ㄙ換髮型前必須先與陳ㄞ提出申請。備註：陳ㄞ喜歡王ㄙ留狼尾，不喜歡王ㄙ染金髮。

五、陳ㄞ不能跟王ㄙ一起洗澡。陳ㄞ一碰水就會熄滅。王ㄙ每次洗澡都會故意唱歌給陳ㄞ聽：嚕啦啦嚕啦啦嚕啦嚕啦咧嚕啦嚕啦嚕啦嚕啦嚕啦咧嚕啦啦嚕啦啦嚕啦嚕啦咧嚕啦嚕啦嚕啦咧。陳ㄞ嫉妒死了。

六、未經陳ㄞ同意，王ㄙ不得觸碰陳ㄞ的翅膀。

七、陳ㄞ吃了不要的薄荷糖，王ㄙ要願意含完。

八、王ㄙ不能先睡。就是不能。王ㄙ睡著的樣子安靜得像雕像，陳ㄞ討厭雕像，所有嘗試模仿天使的雕像都長得極其刻薄，可他並不。他柔軟。他柔軟得會因為一張熟悉的臉突然靜止而傷心。陳ㄞ討厭自己醒著，陳ㄞ討厭只有自己醒著。

九、章魚燒只能買六個的不能買九個的，不然無法平分。一定要拿三個竹籤，因為陳ㄞ需要用筷子的方式夾章魚燒。陳ㄞ喜歡收集竹籤。

十、夏天不准在街上牽手。定義台灣的夏天：從春雷打完到信義區的瑪麗亞．凱莉解凍之間。

十一、陳ㄞ的名字只能被王ㄙ用壞。定義用壞：是指一個名字被叫喚的次數多到它開始有別的語意，甚至別的音型與量體，叫到那個聲音變成一個地方。

十二、王ㄙ笑的時候不能背對陳ㄞ，反之亦然。

十三、王ㄙ不能在陳ㄞ面前說「都可以」。陳ㄞ需要知道王ㄙ想要什麼。就算王ㄙ真的不想要什麼，也要假裝想要什麼，因為陳ㄞ同時需要一個可以反對的對象，這樣他才知道自己想要什麼。

十四、陳ㄞ如果對王ㄙ比出開槍的手勢，王ㄙ要假裝死掉。ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ！

十五、如果陳ㄞ受傷，王ㄙ要對著他的傷口呼氣，然後說：痛痛痛痛飛走囉。不然會飛走的是陳ㄞ。

十六、王ㄙ說過的話，都會被記錄在陳ㄞ的身體裡，物理意義地，一如儀式所用的蠟與脂與膏，均勻地補償著陳ㄞ被時間折損的血肉。不過比起聲音與錄音筆的關係，這更像是一場雨下在海平面，而海終有一天會再成為雨。有的語言成為耳朵，成為喉嚨，成為眼睛，成為內臟，也成為翅膀。陳ㄞ的身體總有一天會完全成為王ㄙ語言的構造物。

十七、王ㄙ會給予陳ㄞ全部。定義全部：水銀，花，書架，胃，過敏源，帆布鞋，相機，指甲刀與指甲，鑰匙，眼球，電影票，牙刷，鯊魚牙齒項鍊，加熱菸，腕錶，腸子，橡皮擦，刮刀，平板電腦，舌頭，藥盒，錢包（不含信用卡），領帶，腳繩，幽靈，下眼睫毛，鴨舌帽。

十八、陳ㄞ被禁止對王ㄙ使用火，但王ㄙ被允許對陳ㄞ使用風──陳ㄞ記得王ㄙ第一次騎摩托車載他，他在後座，夏天地下道的風在他臉上大力大力地燒，陳ㄞ說：風就像是透明的火一樣欸。陳ㄞ喜歡火。

十九、如果王ㄙ想含陳ㄞ的小指，陳ㄞ必須忍住火。

二十、陳ㄞ不可以真的把神明的眼睛戳爛。

二十一、陳ㄞ想要王ㄙ在，王ㄙ就要在。每個禮拜五午夜，王ㄙ必須摘取或割除身體的一部分並讓渡給陳ㄞ（單次重量不能小於十二公克），以確保儀式的正當、秩序與無害。如果有需要，陳ㄞ可以出借床頭櫃裡的章魚燒竹籤。

二十二、王ㄙ不被允許在陳ㄞ面前死掉。火也是會哭的。

二十三、陳ㄞ必須睡在王ㄙ左邊。要確保陳ㄞ是王ㄙ自身以外，最靠近王ㄙ心臟的人。

二十四、兩人過夜的隔天早晨屬於王ㄙ。王ㄙ要在陳ㄞ還沒睜眼的時候，把昨夜夢見的事物記錄下來，寫成下一個晚上講給陳ㄞ聽的床邊故事。就好像成鳥把嚼碎後的昆蟲餵食給幼鳥一樣咕嚕嚕灌進陳ㄞ的身體裡。陳ㄞ感到幸福。陳ㄞ無法做夢。

二十五、王ㄙ不能清掃房間地板，要保持鹽陣毫髮無傷。當然最好也不要開窗。如果鹽陣被破壞，請在五分鐘內即時補救，並重複執行守則第二十一條的儀式。陳ㄞ仍有一定機率保持肉體及記憶無損。

二十六、由於一開始王ㄙ的儀式不當，導致陳ㄞ左翼比右翼脆弱許多，如果陳ㄞ的左翼在激烈動作中不幸解開，建議使用打火機加熱羽毛與肩胛兩端，等羽毛及皮膚邊緣融化便能相接。過程中若陳ㄞ沒有疼痛到失去意識，會盡力從旁協助（不排除痛罵及祈使句的使用）。銜接處記得要對準。

二十七、陳ㄞ如果說夢話，那不是夢話，請輕輕摀住陳ㄞ的嘴巴直至火消失。

二十八、王ㄙ每一個禮拜至少要與陳ㄞ進行兩次夜間飛行。陳ㄞ喜歡晴朗的夜晚，飛行其實是一種抵抗空氣的方式，他脖子上的鈴鐺響得像手機內建鈴聲，但王ㄙ不曾聽見──風聲吃掉一切，所有語言都在天空的肚子裡了。王ㄙ讓陳ㄞ從他背後抱著，害怕陳ㄞ的身體解除，又無法把眼睛移開琴弦一般閃爍的台北。王ㄙ忽然明白：在雲裡的人是看不見雲的。

二十九、王ㄙ下降時，陳ㄞ必須瞇起眼，幫忙尋找合適的著陸點。並且唱歌給陳ㄞ聽：嚕啦啦嚕啦啦嚕啦嚕啦咧嚕啦嚕啦嚕啦嚕啦嚕啦咧嚕啦啦嚕啦啦嚕啦嚕啦咧嚕啦嚕啦嚕啦咧。

三十、王ㄙ如果受傷，痂要給陳ㄞ吃。

三十一、火不能交換火。根據儀式內容，直到王ㄙ把自己身體每一個部分都給陳ㄞ之前，陳ㄞ永遠有陪伴的義務，以及，不讓王ㄙ想起自己為什麼需要陳ㄞ的義務。根據王ㄙ肉體喪失與修復的速度，那天抵達之前還有很長很長的時間。真的很長很長──長到，陳ㄞ每一天晚上都會看著雕像般的王ㄙ心想：你不要再寂寞了。

三十二、陳ㄞ是王ㄙ的。●

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