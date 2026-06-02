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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳柏煜／天堂鳥

2026/06/02 05:30

◎陳柏煜◎陳柏煜

◎陳柏煜

你一直是愛玩火的那個。

從不玩安全牌。

不知是對毀滅義無反顧。

還是對犯錯有恃無恐。

比如把我的那盆天堂鳥放進你男友的臥室。

我在Reels看過男子赤手空拳在懸空的山石間縱躍。

他是否沒在業配腳上鞋子的抓地力。

或者在百米高樓的天台縱躍。那叫極限跑酷我後來聽說。

那人是你。我也看過男子。

蒙面雙手反綁獨獨挺著一根硬屌。

與鏡外伸來的巧手相抗。低吼，哀求。

那人也是你（還是說你是那手？）。

最S的滑過邊緣就成了最M的，物極必反。

關鍵在平衡。而那些天堂鳥太容易激動。

你說最危險的地方是最安全的地方。

我說我聽你在放屁。現在進入科普時間。

天堂鳥原產於南非，可生長達兩米高，常用於花藝。

我愛花藝，但說不定我愛的是剪刀。

而這是你愛我的地方，一想到我的花。

在你男友的臥室硬挺，我不禁顫抖。

三塊鮮豔橙色的萼片，及三塊紫藍色的瓣。

其中兩瓣是聯合的，形成像箭的蜜管。

自從我們在你男友的床上瘋狂做愛。

我也是你們的沙發循環扇按摩槍與腳架。

刺客的立燈。小心火燭。

我的臉就在你男友渾圓的屁股與卵蛋下方。

當太陽鳥坐在上面吃花蜜時，花瓣會張開，並將花粉蓋在鳥腳上。

普拉斯說該把花像危險動物關進籠子裡（她是說鬱金香）。

關於花藝的小知識：天堂鳥不會自己打開，你要用手把它仔細剝開。

因此我瘋狂渴望你的手。

我記得你的手快速揮過火焰，不會燙傷，你說摸到火像塊軟布。

反正你總是會被原諒，總是假裝求饒。

所以把你的手靠近我的剪刀吧。

以免夢多夜長。

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