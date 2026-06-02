【自由副刊】 陳柏煜／天堂鳥

◎陳柏煜

◎陳柏煜

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你一直是愛玩火的那個。

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從不玩安全牌。

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不知是對毀滅義無反顧。

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還是對犯錯有恃無恐。

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比如把我的那盆天堂鳥放進你男友的臥室。

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我在Reels看過男子赤手空拳在懸空的山石間縱躍。

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他是否沒在業配腳上鞋子的抓地力。

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或者在百米高樓的天台縱躍。那叫極限跑酷我後來聽說。

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那人是你。我也看過男子。

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蒙面雙手反綁獨獨挺著一根硬屌。

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與鏡外伸來的巧手相抗。低吼，哀求。

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那人也是你（還是說你是那手？）。

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最S的滑過邊緣就成了最M的，物極必反。

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關鍵在平衡。而那些天堂鳥太容易激動。

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你說最危險的地方是最安全的地方。

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我說我聽你在放屁。現在進入科普時間。

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天堂鳥原產於南非，可生長達兩米高，常用於花藝。

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我愛花藝，但說不定我愛的是剪刀。

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而這是你愛我的地方，一想到我的花。

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在你男友的臥室硬挺，我不禁顫抖。

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三塊鮮豔橙色的萼片，及三塊紫藍色的瓣。

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其中兩瓣是聯合的，形成像箭的蜜管。

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自從我們在你男友的床上瘋狂做愛。

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我也是你們的沙發循環扇按摩槍與腳架。

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刺客的立燈。小心火燭。

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我的臉就在你男友渾圓的屁股與卵蛋下方。

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當太陽鳥坐在上面吃花蜜時，花瓣會張開，並將花粉蓋在鳥腳上。

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普拉斯說該把花像危險動物關進籠子裡（她是說鬱金香）。

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關於花藝的小知識：天堂鳥不會自己打開，你要用手把它仔細剝開。

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因此我瘋狂渴望你的手。

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我記得你的手快速揮過火焰，不會燙傷，你說摸到火像塊軟布。

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反正你總是會被原諒，總是假裝求饒。

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所以把你的手靠近我的剪刀吧。

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以免夢多夜長。

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