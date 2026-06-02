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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／大樹林慶生會

2026/06/02 05:30

◎劉梓潔◎劉梓潔

◎劉梓潔

十月，我們在大樹林唱了三次生日快樂歌，點了三次蠟燭。

二十多個作家裡，九月、十月生日的不少，因此在座談會朗讀會席間傳寫生日卡，也從一開始的神祕偷摸，變成日常，有時傳著傳著傳到了壽星手上，也只能忍住不偷看，笑著傳給下一位。

大樹林不是真的樹林，而是愛荷華市最著名的精釀啤酒廠Big Grove，酒廠自營餐廳，有著寬廣的露天雅座。十月的第一個壽星是印尼作家亞札里，他對慶生會的期待是：「去哪都好，吃啥都好，只希望暫時離開大學城。」於是，我們首次去到大樹林，從城裡散步過去大約二十分鐘，會經過低矮的住宅區與舊鐵道。

我特別喜歡大樹林的啤酒組合，四小杯淺黃、深黃、深粉、莓紫色的水果啤酒，分別是檸檬、柑橘、熱帶水果、莓果口味，四個小玻璃杯放在壓克力架上，儀式感十足。食物亦美味且平價，生菜捲泰式米粉蝦仁，是清爽的亞洲風味，佐啤酒極佳。

第二次，是新加坡作家琰的生日。琰曾在芝加哥留學，他的老師也來了，那日開始轉冷，大樹林戶外座位中間升起了營火，我們想為琰唱中文的生日快樂歌，結果港、台、星南腔北調唱得零零落落，琰哈哈大笑說他就是喜歡我們這點。

第三次是我的生日，距離駐村結束倒數五天。我第一次去美國，是參加舊金山台灣影展，出發那天是我的三十歲生日，到了美國還是生日，在時差中與劇組在商場美食街簡單慶生，回到旅館後我還特地留了那天的報紙，做為紀念，寶貝地收了好幾年，到某次搬家時覺得時間匆匆，其實沒什麼好抓取，便爽快扔掉了。

因此，對於會在愛荷華度過四十五歲生日，本來也沒太多期待，希望如尋常一天度過就好。但就在生日前兩週，我們在一個國際婦女聚會認識了嫁到愛荷華、從事房產經紀人的華人女孩可可，她小我一輪又一天，知道兩人生日差一天，便邀她一起來大樹林慶生。

作家們準備了我喜歡的麵包花園胡蘿蔔蛋糕，可可又送我一個冰淇淋蛋糕，在輕鬆又溫暖的友情中度過了生日。三個天秤座的亞洲作家，同一年在同一家釀酒所慶生的機率有多小呢，生日是一天的事，卻也彷彿是好幾輩子的約定呢。●

■【一期一會】隔週週二見刊。

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