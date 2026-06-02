【自由副刊】 老孫／表演型人格

◎老孫

◎老孫

身為表演型人格，近期我有兩場滿意的演出。

一，交往八年的女友短暫回台，一場歡欣暢快的電影結束後，她提分手。

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終於出現在同個時區的人，說不想再哭（卻哭著），也不願繼續折磨我（折磨著）。

我別過頭，吸飽滿腔氧氣，心想，這是人生的舞台嗎。

坐在夜晚的校園某處，一旁操場人們或快或慢地跑，維持某種偏離節奏的不平衡，令人為此般奇異的秩序感到莫名恐慌。彷彿老虎融化成奶油，周遭所見之物正高速溶解。

兩人就這麼坐著哭了四小時吧。

每眨一次眼，兩頰就烙上鹹燙的淚水，雙眼和面容都腫了，還是，如貝多芬的四重奏，非如此不可。我於這場演出扮演的是惹人失望的伴侶。所有苦笑與扭曲的表情，無須排練，一次OK。堪稱娜塔莉．波曼在《黑天鵝》最後一幕，對自己說：It was perfect.

第二場，諮商師與我對坐，端看我的表演，還能收錢。

我開始努力解釋坐在這兒的原因，說沒幾句，又演了起來。

我說她曾如何幻想兩人的英國生活。週末逛花市，遛著寵物豬，其他日子我能替她下廚，或接她下班買頓印度餐。可礙於我無能，沒法跨足奔向有她的國度。

盡力了，她說。三個字鋒利得足以剪斷情人所有的淚珠，和二千八百五十三個日子裡建立的默契、親暱詞和稱之為愛的東西。

若以懶惰的方式形容這場表演：是該演員此生最動容的演出。自我評估，大概是坎城影展獲得全場起立鼓掌約七分鐘的程度，太短了丟臉，太長了使人不耐。

除了這兩場，當然還有其他較清淡的出演。

捷運上若無其事地抹去不斷滑落的淚串；勉強提起精神附和談笑的場合；食欲遞減，卻還得忍著陣陣嘔吐感。每場都是楚楚可憐。

然而，也有面臨演技考驗的時候。

打開家門前，我反覆深呼吸。笑，笑啊你。我得演給母親一場完美的戲，讓她相信女兒的心還完好如初地跳著，夜晚睡得香甜，沒被傷害，也沒傷害過別人。

女士和先生們，我將表現一場不曾愛過的樣子。

表演即將開始，

掌聲。●

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