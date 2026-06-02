【家庭plus．生活大補帖】抱住哭泣的自己

圖／達志影像

文／後莎琳

小孩在保母家遭受嚴重腦傷，至今已過了三年，我還是沒辦法完全走出來，每每開口講到這段經歷，眼淚就會不自覺流下。

因為太痛，我很少主動開口提起，身邊同事和朋友大多不知情，因此「諮商」成為我定期排解悲傷的管道。有一回，我哭著告訴諮商師，我不想過現在的生活了，好希望有平行時空，在那邊，我的小孩沒有送去保母家，沒有受重傷，他還是健健康康，會跑、會跳、會叫媽媽。

請繼續往下閱讀...

「如果妳在平行時空，會怎麼安慰現在這個悲傷的自己？」諮商師問。突然被問到這個問題，我的腦筋一片空白，只能試著抽離出來，用另一個視角觀看這個坐在諮商室的自己。

「我想我會對她說，妳已經做得很棒了。很心疼妳經歷這樣的巨變，這是一般人一輩子都不會經歷過的悲劇，但是妳沒有被擊倒。小孩受傷後的日子，妳依然把小孩和家庭照顧得很好，也很努力振作起來工作，維持正常生活。這一路走來多麼不容易，妳真的做得很棒。如果可以，我想去抱抱這個脆弱的、淚流不止的妳。」

令我意外的事發生了，在那一刻，暖意自心中迸發開來，好像陽光突然照進陰鬱的房間裡，帶來一陣溫暖與明亮。整個過程變化太快，我愣住，想著剛剛不過就是回答幾個問題，怎麼就感覺到被百分之百的同理，心頭重擔卸下，好像沒那麼悲傷了。「這就是自我療癒的力量。」諮商師告訴我。

諮商師說，悲傷就像是烏雲，往往在預料之外的時刻出現，帶來無止盡的雨水，讓人心情低落，以為這個世界再也沒有陽光。可是太陽終究會出現的，在那厚重的烏雲背後，它等待著烏雲散去，為世界帶來光明與希望。

正因為我所經歷的悲傷太過巨大，時間或許能沖淡它，但它永遠不會消失，所以我要學習的是，如何在烏雲來臨時，承接住悲傷的情緒，讓心情恢復平靜，同時對未來不放棄希望。

諮商師請我做的角色扮演，正是自我療癒的練習。具體做法是以旁觀者的角度，對自己說出I am sorry、Thank you、I love you三段話。

I am sorry：我很難過妳經歷孩子遭受保母虐待的事情，孩子受的苦，都讓妳心如刀割。這不是妳的錯，我知道妳已經盡力做了最好的決定。

Thank you：謝謝妳在事情發生後，一直堅強面對，沒有被困難擊倒。謝謝妳從什麼都不懂的新手媽媽，主動學習好多關於腦傷孩子的知識，讓孩子受到最好的照顧。謝謝妳沒有讓悲傷影響生活，每天早起上班、規律吃飯、認真運動，讓自己保持健康的身體。

I love you：不管是開心的妳、悲傷的妳，還是傷痕累累的妳，都是值得被愛的。

當我練習用嘴巴緩緩講出這些話，突然間，內心感到前所未有的平靜。儘管烏雲還在，但我好像已能冷靜下來看著它，而內心深處知道，太陽會出來的。

我想，往後的日子裡，我一定還是會常常經歷低潮，畢竟人生好苦，在這個時空裡，煩心的官司持續，我的孩子也無法恢復健康了。但我也知道，現在的我有了自我療癒的力量，我能夠與悲傷和平共處，代表我也能夠去擁抱希望，相信未來一定會愈來愈好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法