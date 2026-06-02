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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】薜荔 女大十八變

2026/06/02 05:30

薜荔果種皮富含果膠，經浸泡與搓揉後，可形成半透明或淺黃色的凝膠，是民間常見的消暑食品。薜荔果種皮富含果膠，經浸泡與搓揉後，可形成半透明或淺黃色的凝膠，是民間常見的消暑食品。

文、圖／蔡以倫

幼年薜荔，葉片小如成人拇指甲，薄薄貼伏在牆面上延展；待植株逐漸成熟，葉片不僅變厚、變大，並開始結果。幼年薜荔，葉片小如成人拇指甲，薄薄貼伏在牆面上延展；待植株逐漸成熟，葉片不僅變厚、變大，並開始結果。

街屋位於淡水老街媽祖廟後方，常有遊客從巷弄間經過。外牆上那株不請自來的藤蔓，每到夏秋之際，枝葉間結出一顆顆如蓮霧般大小果實。有人停下腳步問：「這是百香果嗎？」也有人猜：「是不是愛玉？」

其實，它是薜荔。薜荔與愛玉系出同門，同為榕屬植物。愛玉分布於中海拔山區，薜荔多生長於平地，更常安靜攀附在老屋、石牆與樹幹之間，隨時間緩慢生長。

它最迷人之處，在於葉形的轉變。幼年薜荔，葉片小如成人拇指甲，薄薄貼伏在牆面上延展；待植株逐漸成熟，葉片悄然改變，不僅變厚，也長成如雞蛋般大小，並開始結果。

初識薜荔的人，很難相信這兩種葉形竟來自同一株植物。而它的果實，也藏著另一層祕密。公株果實多呈鐘形外觀；母株外形相似，但內部含有可發育的瘦果，是製作凝膠的來源。淡水常見薜荔多為公株，即使果實纍纍，也無法洗出凝膠。

《本草綱目》記載，薜荔具有祛風除濕、活血通絡、消腫解毒等功效。在中國，薜荔果又被稱為「涼粉果」，其種皮富含果膠，經浸泡與搓揉後，可形成半透明或淺黃色的凝膠，是民間常見的消暑食品。

近年研究發現，愛玉與薜荔可以混合製作。愛玉凝膠柔軟滑嫩，凝結速度快，薜荔則堅硬Q彈，若比例調配得宜，能改善出水，並增添口感層次。一碗簡單愛玉凍，蘊含著植物之間細緻的協作關係。

如今再看街屋牆上的薜荔，總會想起它年幼時貼伏牆面的模樣。沿著環境緩慢延伸，不顯張揚，卻在時間中一點一滴累積自身的形態與力量。

或許人也是如此。年輕時沿著生活摸索前行，直到歲月累積，才慢慢長成自己的模樣。（作者為淡水香草街屋主人）

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