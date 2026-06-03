【藝術文化】文化部精選8組台灣表藝團隊 今夏前進2026外亞維儂藝術節 愛丁堡藝穗節

法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節將分別於7、8月登場，台灣參演團隊齊聚暖身曝光展演精采片段。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部選出的台灣表演藝術團隊，今年夏天將前進國際2大藝文盛會「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節」。昨（2）日舉辦行前記者會公布精選的8件作品，並由團隊呈現作品的精華片段，為即將到來的國際舞台預做暖身。文化部長李遠、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、法國在台協會學術合作暨文化處處長周書安（Josué Serres）、英國文化協會處長蘇珊（Susan Milner）等親臨現場，並分享赴歐展望及對海外市場的交流藍圖。

麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》探討人在社會中為了生存、愛與角色期待而戴上的各種面具。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠致詞時提到，隨著2026年持續推動的歐洲台灣文化年，除共同見證台灣優秀的表演藝術團隊再次踏上兩大舉世聞名的國際舞台，文化部也將在歐洲10國辦理以「人權倡議」與「藝文推廣」為主軸的各項展演活動，包含人權影展，將台灣的「人權價值」帶往全歐洲分享。

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2026年法國「外亞維儂藝術節」將於7月4日至25日登場，代表台灣的團隊作品包括君舞蹈劇場《痕跡》，藉身體回應客家文化記憶與日常儀式中沉潛的傳承與牽繫；莊國鑫原住民舞蹈劇場《∞―無限循環》，以阿美族豐年祭（ilisin）男子年齡階層制度為思維核心，探討舞蹈、秩序、群體與記憶之間不斷回返的循環關係；種子舞團《低著的世界》，自當代生活中「低頭」的身體狀態出發，以具爆發力的動作結構，描繪科技滲透日常後帶來的節奏變化與感知重塑；闖劇場《春之祭》，將不同的肢體語彙並置，讓觀眾見證身體在多重文化間移動、協商與抗衡。

英國「愛丁堡藝穗節」則將於8月7日至31日舉行，秉持台灣季（Taiwan Season）的品牌號召，團隊作品包括拾陸製作《生日派對》，融合魔術與劇場，以在台灣成長、過生日的生活經驗為底，創造充滿驚喜與溫暖的魔幻派對；麥藍堤亞舞團《UNDER MASK》，以「面具」為聚焦意象，探討人在當代社會中為生存及社會角色所戴上的種種偽裝，以及隱藏壓抑的內在自我；種子舞團《那面牆》，將舞蹈轉向視覺化的思考，透過舞者在空間中的躍動，映照出人與人之間微妙的心理距離及多重視角交織的關係；艸雨田舞蹈劇場《親密近地》，從疫情導致的疏離感出發，深刻探索人與自己、他者及群體之間的網絡，發掘當代社會中各種型態的親密感。

文化部表示，今年選出8個深具潛力與獨特風格的作品，創作涵蓋自我認同、文化記憶、科技反思及當代社會中的情感連結等不同語彙，亦再次與亞維儂國立編舞中心共同合作，未來將可串聯更多專業場館，讓獲選團隊的原創能量擴散，創造出更高的巡演效益；文化部也同步預告，明年將擴大舉辦「台法文化獎」30週年同學會，持續深化國際社會對台灣文化的理解及彰顯對普世價值的認同。

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