【藝術文化】盜火劇團《熊出沒的森林》 探問現代親密關係的真實與想像

盜火劇團《熊出沒的森林》將於6月13日於衛武營演出。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕盜火劇團瘋狂首部曲《熊出沒的森林》，將於6月13、14日在衛武營登場，以在森林的深處，消失的不僅是蹤跡，還有對於愛情的確信為主軸，呈現一場關於記憶、書寫與情緒共鳴的感官實驗。

《熊出沒的森林》於2024年榮獲第6屆表演藝術金創獎佳作，由盜火劇團團長劉天涯、藝術總監何應權，與影視文學多棲才女鄧九雲歷時兩年深度開發，創作深植於對現代親密關係的細膩觀察，編創過程中多次探討「失蹤」在心理層面的多重意涵。

請繼續往下閱讀...

劇中主角小說家在接獲研究野外生物的丈夫失蹤消息後，獨自踏上陌生的極北之地。她在尋人過程中，不斷藉由書寫來釐清混亂思緒，試圖透過文字捕捉丈夫遺留的細微痕跡，隨著書寫深入，故事真實性開始動搖，觀眾將與主角一同迷失在創作與生命經驗的模糊地帶，探問在一段長久關係中，看見的是對方，還是自己筆下的投射？

《熊出沒的森林》大膽採用講述表演結構，打破傳統戲劇與觀眾之間第四面牆，將文字、影像與現場聲音設計緊密結合，使舞台轉化為一座動態記憶實驗室，透過現場聲響及小說情節，將親密關係中的冷暴力與疏離感具象化，強大舞台張力精準掌控全場觀眾情緒起伏，觀眾於喜悅、悲傷、憤怒、恐懼、驚訝5種情緒中流轉。

這不僅是一齣關於尋找失蹤者的戲，更是對當代孤獨感的深度剖析，許多觀眾在台北場演出後，仍難以分辨哪些是真實？哪些是虛構？也因此更加貼近作品欲探問核心：人是否終究只能透過自己的想像理解他人？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法