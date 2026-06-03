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【自由副刊】羅曉盈／小帽子

2026/06/03 05:30

圖◎阿尼默圖◎阿尼默

◎羅曉盈 圖◎阿尼默

眼見不為憑。這是在失去前庭神經系統後得到的結論。

幾年前一場病，把整個平衡打亂，不是抽象的形容，而是具體的狀態，走路不穩，轉頭會晃，一不小心就開始天旋地轉。當時醫生說，這些之後會慢慢好，我便問，有什麼需要特別注意的嗎？他歪著頭，神情困擾，彷彿這問題不是問題。勉強吐出，注意平衡，小心不要跌倒。輕描淡寫，沒什麼大不了。

很少跌倒，平衡應該算好。只有小學一次，和同學在獨木橋上玩耍，一個重心不穩，兩人都摔了下去。身上沾滿塵土，紅磚刮破長褲。回家後發現大腿都受了傷，留下三條深深的疤痕，血淋淋的，看起來凶殘，但我卻樂得接受。

沉迷於疤，因有疤的角色背後都有一個專屬的故事，我總認為那就是活著的證明。但疤來得快也去得快，幾天之後就消失得無影無蹤。反倒是同學，向我抱怨搽了許久的藥膏才得以抹除，他不知我心底偷偷羨慕，多希望身上也留下一點什麼樣的勳章。

多年後，人生又跌了一次，神經受損，卻沒有傷痕，存在起來顯得寂寞。那陣子坐博愛座特別怕被指責，好端端的，坐這裡做什麼？外表看似正常，功能卻異於常人，但人家好歹是柯南，我卻是尚未邁入老年，被禁錮在易碎身體裡的普通人。

病後一年，行走漸漸恢復，可以搭公車，不用拿拐杖。排了個假，去天文館看太空劇場。球型劇場開天闢地般寬敞，令人變得極致渺小。我坐在一張小小的座位上，興奮不已。

是星空的畫面。視線隨著鏡頭推拉著前進，身軀被拉進飄浮的宇宙之中，上升，下降，穿梭。正沉浸在那樣被萬物天地籠罩的恍忽，下一秒，眼前一片漆黑，還來不及反應，幾分鐘後，身體再度失重，甚至因短暫失去意識而差點從椅背滑落。

我不知道發生了什麼，但恐慌開始伴隨著急促的呼吸。眩暈感令我無法起身，連喊叫都失去力氣。四十分鐘對沉浸式體驗來說太短，但對折磨一個人的生理脆弱，卻太長了。接下來，每一幕的切換都成了酷刑，僅能雙眼緊閉，抑制顫抖，死命抓著扶手做為支點，黑暗中唯一的方位。

當燈光終於亮起，原先投射各種虛擬景況的螢幕變成一片虛空，彷彿一場惡夢，彷彿我那張慘白的臉。兩只鼻孔裡插著萬金油，是我的生日，我的狼狽，我幾要致命的定格畫面。

後來才知道，原來醫生說的好，並非痊癒，也不會復原。那是習慣，是代償，是從此和眩暈相伴。前庭神經低下，即是功能不全，身體失去平衡的判別系統，必須仰賴視覺判定真偽。而所有那些動態感的刺激，都會令穩定變得極為薄脆，愈是主打沉浸，愈是視覺的頭號詐欺。

為了生存我可以忍，但放棄看電影？太殘酷了。

十四歲那年才第一次和家人到電影院，看的是《星銀島》。座位很小，人群很擠，我坐在影廳的邊邊角角，漆黑的空間裡，每個人的雙眼都凝聚在不停變換畫面的螢光幕前。瞳孔裡反射著閃爍的燈光，令人忘卻現實。即便那是迪士尼2D動畫最後的燦爛，即便那間電影院爾後淪為二輪戲院，最終收攤，我依舊看得熱血沸騰。結束後興奮地問父親感想，他只淡淡地回，有點誇張，都是假的。

電影是假的，但我神經系統的判斷卻是真的。

一秒二十四格的速率，高幀率攝影後低速播放，閃動，旋轉，拉近，眼球隨著螢幕畫面跟著游移，驚心動魄的每一分每一秒每一個虛擬，在視覺映照出來的幻覺，自此以後，全都成了要我命的真實。

能怎麼辦。從此不看電影？從此隔絕影院？叔本華說，世界是一種表象，影像，某種程度來說或許也算。

第一次戴上小帽子，是和朋友一起去劇院。有了PTSD，幽閉恐懼後，每每要進入那樣的空間，都恍恍不安。我的眼睛總給予大腦無能的錯誤訊號，雖是靜止坐著，但只要鏡頭晃動，身體便以為自己正在下墜。後來，是姊姊給了一個天才建議，「既然看見的範圍太大會暈，不如戴一頂帽子擋住算了。」

是啊，生活處處是陷阱，能讓視覺誤判的，恐怕也不只是電影。

想起某次飯局，差點成為姊夫的那人北上聚會，和平結束，還是朋友，我們都是這麼認為，直到我的眼睛業障重。真相的畫面，像無法再見到的兩色小貓，一黑一白，如此銳利，清晰，沒有模糊界線。原來分手前早已劈腿同居，無縫接軌。然而那天，他的手沒有婚戒，眼神還這麼純粹，彷彿坦蕩出現，就沒有罪。

我將羽絨外套上的連帽拆開，顛倒，反戴，帽沿遮蓋住兩旁的視線。扣上鈕扣，露出眼睛，望出去的寬度，成了35mm的膠卷。虛幻的假象，齷齪的行徑，一幕幕，一幕幕，凝縮進小帽裡的洞穴，那一刻，忽然不知道是在看戲，還是在看世界。

此後，不管冬暖夏涼，四季更迭，只要出現在影院，羽絨小帽總安好地躺在我的包裡，那可是比爆米花與可樂更重要的配備，不只遮光擋影，也防厄消災。只是，偶爾也會害怕出現在人群前，被拍下成為獵奇的NPC上傳到Threads。也總是習慣選擇人煙稀少的場次，因即便買了座位，未知的角度位置，仍可能引發危險，總得像游牧民族般，到處遷移。

看電影至今仍是一場冒險，一場賭注。曾有朋友說，既然這麼辛苦，乾脆不要看好了。但，是眼見不為憑，可不是眼不見為淨啊。

頑強地用意志力抵抗這世界，有些憂傷，也有些歡樂，從夾縫中看出去的畫面，雖像一個人獨享的劇院，但那就是我生存的最佳視野。●

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