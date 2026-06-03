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【自由副刊．極短篇】鄭郁萌／高度重視

2026/06/03 05:30

◎鄭郁萌◎鄭郁萌

◎鄭郁萌

阿鳳每天晚上十點半進診所，那時客人差不多都走光了，櫃台小姐會把一疊諮詢單收進抽屜，順手把草本芳香噴霧往空中按兩下，空氣裡就有一種很昂貴的甜味。

阿鳳推著清潔車進去，她不懂醫美，只負責倒垃圾、擦地板、換床單、洗毛巾。她第一次聽櫃檯小姐說「打肉毒」，以為會中毒；諮詢師說「埋線」，她以為要找水電工。小姐們聽她問，也不回答，只會大笑：「阿姨，不要鬧了啦！」

後來她學會了，不懂就不要問。這裡連冰袋都比菜市場的冰塊高級，任何東西只要加上英文、精美的包裝、限時優惠，就會貴很多。

阿鳳每天看最多的是地板。沾了麻藥膏的紙巾、滾到床底的沾血棉花棒、乾掉的隱形眼鏡，都很尋常。地板最誠實，誰怕疼、誰受了傷，誰剛哭過，地板都知道。天花板比較不老實，裝燈，裝煙霧偵測器，裝一些說是為了安全的東西。

阿鳳第一次覺得那顆煙霧偵測器不對勁，是在過年前。

那天美容室的冷氣出風口滴水，店長叫她拿抹布墊一下。阿鳳站上小梯子才看見燈旁邊那顆白色的小東西，它太白了。燈管上有灰，天花板角也有灰，只有它乾乾淨淨。

她看了幾秒。美容床正好在它對角，客人躺下去，臉、胸口、肚子，都朝那個方向，她本來想問櫃台小姐，後來又算了。

阿鳳以前在月子中心做過夜班清潔。有一次她發現更衣室門口的煙霧偵測器歪歪的，跟主任說，主任連頭都沒抬，叫她不要亂想。兩天後有產婦項鍊不見，主任第一個問她：「妳為什麼會注意煙霧偵測器？」

阿鳳從那天起懂了，有些地方裝偵測器，是為了看下面的人；下面的人如果往上看，就叫可疑。

後來她就很少抬頭。

平常阿鳳都做晚班，有一天下午忽然被叫去診所清潔，有兩個男人來拆東西，一個穿公司背心，一個穿便服。他們把美容室的門關起來，裡面傳來梯子拖動的聲音。店長在外面召集所有人講話，聲音壓得很低，說大家不要慌，現在最重要的是統一口徑，不要說監視器，要說消防設備。有人低聲問，如果媒體問診所處理態度如何，怎麼回？店長說：「就說我們高度重視。」

阿鳳正在清理男人們拆完東西跟補完漆的灰塵，聽見這句話差點笑出來。「高度重視」，真的太高了，都裝到天花板去了。

後來警察來問話，問完醫生、店長、諮詢師、櫃檯小姐，還不走，看到阿鳳在陽台洗拖把，喊住她：「阿姨，妳平常打掃，有沒有注意到什麼？」

阿鳳低頭看著自己的鞋，前端有一塊黏黏的汙漬，是沒洗掉的麻藥膏。診所用的麻藥膏透明泛白，她想起昨天那個滿臉塗滿厚厚麻藥膏的貴婦，諮詢師對她說：「與時光逆行，歲月都看不見妳。」

歲月是沒看見，但天花板倒看見了。她本來想說，那顆東西很新，不像煙霧偵測器，美容床在正下方，客人躺下去時眼睛都閉著。

店長訕訕走去按芳香噴霧，高跟鞋在乾淨的大理石地面上「扣扣扣」響起，隨後一陣熟悉的草本芳香撲鼻而來，阿鳳的話到了嘴邊又停住了。

她知道，這個世界有錢人被看，叫隱私受侵害；掃地的人看見，叫想太多。阿鳳低頭用力把拖把擰乾，擦掉鞋尖的麻藥，清了一下喉嚨說：「我都嘛專心掃地。」

警察看她一眼，在紙上寫了幾個字。店長鬆了一口氣，伸手理理精緻的鬈髮，對警察說：「警官，辛苦了，我們診所對這種事絕對是高度重視。」

停業通告貼上去那天，阿鳳最後一次進診所。

平日那股壓著血腥與藥味的草本甜香已經散光了，只剩下粉塵味。美容床搬走了，天花板上那顆偵煙器的位置，留下一圈圓圓的白印，比旁邊都白、都乾淨。

她站在下面看了一會兒。她想，那地方以前有一隻眼睛，它看過很多人脫衣服、躺下、閉起眼睛。客人花大錢脫光衣服讓人在臉上扎針，以為自己很安全，不知道那顆眼睛一直盯著，她們其實跟菜市場吊在鉤子上的豬肉一樣。

地上有一顆螺絲，阿鳳把它撿起來，扔進垃圾桶。

垃圾至少很誠實。它從來不說自己高度重視。

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