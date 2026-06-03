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【家庭plus．銀髮俱樂部】老年照護 尊重為起點

2026/06/03 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／楊子

最近，一位朋友向我推薦一本關於老年照護的書，不像教科書般冷硬，而是貼近生活，書裡的方法幾乎可以現學現用，過去卡關許久的問題，竟在翻閱之間找到出口。像一本隨時可翻的備忘錄，陪著她面對母親逐漸老去的日常。

她分享的不是什麼驚天動地的照護技巧，而是一個看似簡單卻常被忽略的原則──老年照護，最重要的是尊重。不是指形式上的客氣，而是讓長輩感覺自己仍然被當成一個完整的人，而不是被管理的對象。只要年長者覺得自己活得有尊嚴，情緒自然安穩，衝突也會大幅減少。

那些看似棘手的問題，往往不是身體出了狀況，而是心先被忽略了。

尊重，其實並不難。她舉例，請母親幫忙做家事時，不再用命令的語氣，而是詢問是否方便、是否願意。看似多此一舉，卻讓母親重新感覺到自己仍有選擇的權利。在生活安排上，不急著替她決定一切，而是耐心聽她說完自己的想法。很多時候，長輩並非不懂，只是需要時間，需要被好好對待。當我們願意站在他們的角度思考，答案往往比想像中清楚。

這些年，市面上關於老年照護的書籍愈來愈多，顯示這已不再是少數人的課題。這些書累積了專業者的經驗與觀察，確實能提供方向。然而，書終究只是工具，真正的照護發生在日常細碎的時刻裡。每一位長輩都有不同的生命歷程、不同的性格與堅持，他們不是病例，也不是負擔，而是與我們有情感連結的家人。若只照書行事，忽略了情感，反而容易走偏。

照顧長輩是一條漫長的路，辛苦在所難免，若能提早理解、提早準備，至少在問題出現時，不至於慌亂失措。對於六、七年級生而言，這正是老年照護逐漸浮現的重要時期。父母開始老去，身體不再如從前可靠，角色也在悄悄轉換，從被照顧的人，慢慢成為照顧者，這個過程往往沒有清楚的界線，只是在某一天忽然發現，責任已經落在自己身上。

朋友的話讓我反覆思考。她說，照護不是單向的付出，而是一種彼此調整的過程，照顧的人需要學習，被照顧的人也需要適應。尊重，是這段關係中最穩固的起點。當我們願意保留對方的尊嚴，也是在為自己保留一份溫柔，因為總有一天，我們也會站在同樣的位置，被世界的速度追趕。

老年照護，從來不是把事情做好而已，而是把人放回事情的中心。當尊重成為起點，辛苦不會消失，但彼此的心，會走得比較近一些。

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