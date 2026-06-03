【家庭plus．一人一故事】以電鍋量度人生

圖／豆寶

文／呂政達

週五下午，兒子固定到林口社宅參加共同備餐，許多父母帶著孩子都來了，喊出口號就是「不做飯，就沒得吃」。

在備餐的過程，兒子積極地扮演一個角色，砧板是他的舞台，菜來到手上，他低著頭、瞇著眼切切切。也見過他拿著鍋鏟努力攪拌義大利麵、捲壽司後分段。

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其實我小時候對壽司起過好奇，乍見壽司的橫切面，想著那米飯和小黃瓜、胡蘿蔔，煎蛋和魚板不一樣的食材如何捲得這麼和諧，我試過，從來沒有捲好過，所以甘願當一名食客。如今，輪到兒子來捲壽司，我承認他這方面比我還行 。

兒子能走到今天，著實辛苦。小時候他怕瓦斯爐上的火，媽媽給他的食材，他就遠遠地丟進滾水中，但他很喜歡把肉和菜放進火鍋裡燙熟，那也是一種完成。

許多人告訴我，要從廚房裡的電鍋開始進入備餐的花花世界。尤其是大同電鍋，專家說，要教會自閉症者備餐烹調，要有固定的步驟、單純的口味，最好是視覺化的食譜，電鍋當仁不讓。媽媽叫兒子洗米、用量杯酌量加水，記得在電鍋內也要加水，按下開關就大功告成，兒子喜歡按下開關的成就感，但會煮出米飯還是一鍋粥或者鍋巴，掀蓋才見真章。英國詩人艾略特的名詩：「我以一只咖啡匙量度人生。」在我家，我們以電鍋量度人生。

我們就著大同電鍋，度過那段疫情歲月，如果機構停課，杵在家，嘗試讓他學習聽指令去電鍋加水、洗米，從冷凍庫抓幾尾花枝、鯛魚、干貝丟進去，中午通常就有海產粥。每天吃其實根本不知是何滋味的海產粥，一個禮拜後，兒子終於忍不住要翻臉了，趕緊帶他去永康街買便當。

當然，我們也許無法期待培養出一名職人廚師，從中卻可見識到自閉症者對烹調的無奈反應。有位高功能的星兒如此求援：「我想學著自己煮一些好吃的東西，但我遇到的問題是，他們沒有把每個小步驟都按順序解釋清楚，所以我會感到很困惑和沮喪，覺得自己根本做不出來。我不知道有沒有其他人也有這個問題，但我覺得有時候他們的指示很模糊，而且好像其他人都能很快上手，但我很不幸地沒辦法這樣。」我想，兒子應該也有這樣的難題。

歡喜的是現在媽媽帶他上市場，他推著菜籃車滿足的模樣，從食材到餐桌，我們一起參加了永續飲食的新主張。

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