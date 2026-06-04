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【藝術文化】苗栗縣府攜手紙風車 「藝術種苗播撒計畫」暑假巡演7鄉鎮免費看

2026/06/04 05:30

紙風車劇團片段演出。（紙風車提供）紙風車劇團片段演出。（紙風車提供）

〔記者董柏廷、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣政府與紙風車劇團攜手推動「苗栗藝術種苗播撒計畫」，今年邁入第4年，將自6月19日起至8月23日展開7場免費巡演，演出地點遍及苗栗市、卓蘭鎮、公館鄉、後龍鎮、竹南鎮、南庄鄉及苑裡鎮，除了紙風車劇團外，還邀請了臺灣特技團與即將成真火舞團接力演出，讓孩子在家鄉就能接觸多元表演藝術。苗栗縣文化觀光局長徐建男表示，今年內容涵蓋大型舞台劇、藝術卡車、特技與火舞等形式，7場演出皆免費自由入場，親子可把握暑期前往欣賞。

臺灣特技團片段演出。 （紙風車提供）臺灣特技團片段演出。 （紙風車提供）

苗栗縣府表示，「藝術種苗播撒計畫」持續辦理至今，就是希望表演藝術不只停留在劇場裡，更能走進鄉鎮市、走進孩子的生活。今年除巡迴苗栗市、卓蘭、竹南、苑裡、公館，也首度前進南庄鄉與後龍鎮，持續擴大藝文服務範圍，並朝全縣18鄉鎮市全面巡演目標推進。

「苗栗藝術種苗播撒計畫」推動至今，累計吸引超過5萬名觀眾參與。今年紙風車劇團將帶來5場演出，包括6月19日於苗栗縣政府廣場演出《巫頂看世界》、7月5日於卓蘭高中演出《巫頂環遊世界》、8月1日於竹南運動公園演出《三國奇遇》、8月16日於南庄國中演出《寶莉回家》，以及8月23日於苑裡國小演出《蕃薯森林奇遇記》。

其中，《巫頂看世界》與《三國奇遇》皆為首次在苗栗演出，前者以歌舞形式帶領孩子認識埃及與印度古文明；後者則描述現代孩子穿越到三國時代展開歷史冒險，現場也將準備2,500份頭巾，讓小朋友化身劇中角色，開演前於服務台發送，送完為止。

除了紙風車劇團，紙風車台灣鄉村卡車藝術工程也將不同表演形式帶進苗栗，包括7月18日即將成真火舞團將於公館國小演出新作《動物消防隊》，結合火舞、特技、武術與舞蹈，帶領孩子認識防火安全與環境保護；7月19日則由臺灣特技團於後龍國小演出《愛麗pu的奇境夢遊》，以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，結合雜技與現代劇場形式。

「苗栗藝術種苗播撒計畫」7場演出，詳詢苗栗縣政府文化觀光局、「貓裏藝文」臉書及紙風車劇團粉絲專頁。

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