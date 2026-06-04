【藝術文化】張碩尹《憤怒旅行卡啦帶》 觀眾請上車

《憤怒旅行卡啦帶》巴士於6至8月的每個週末出發。（張碩尹工作室提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕張碩尹工作室推出實驗性新作《憤怒旅行卡啦帶》（ A Song of Angry Men ），跳脫傳統黑盒子劇場的限制，將舞台搬上行駛中的全黑巴士，把觀眾請上車，成為一場抗爭行動的一員，讓演出與看演出都在行駛中的全黑巴士進行，同時，也讓觀眾在途中做的每一個決定，引導故事的結局。

全黑巴士中的情緒張力，考驗著每一位觀眾的選擇。（張碩尹工作室提供）

《憤怒旅行卡啦帶》故事設定於一場大樓意外倒塌事件之後，因政府和建商一直互踢皮球，絕望的大樓居民們決定集結成自救會，登上抗議巴士出發向建商談判。然而居民們的背景和立場都不同，在巴士行進的過程中，紛紛拿起麥克風，試圖影響抗爭的走向，終致群體失控。這趟旅程是否能抵達目的地？或會發生不可預料的結局？端看觀眾們的抉擇。

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觀眾每人得到一支手機，開始加入關於巴士未來的決策。

（張碩尹工作室提供）

此作劇本由《通靈少女》編劇林孟寰操刀原創構思與整體架構，後由獲得第1屆台北戲劇獎最佳戲劇獎的蘇洋徵調整與編寫，共同打造成以「聲音」為核心的沉浸式劇場體驗。參與的聲音演員則有古辛、許照慈、曾思瑜、「嚎哮排演」團長黃建豪、創意總監蕭東意，還有楊宗昇、劉主平以及鄭一慧、賴沅汰與謝孟庭。

當車窗被遮蔽、徹底全黑的巴士開始移動後，多頻道空間系統啟動，置身其間的觀眾每人得到一支手機，開始加入關於巴士未來的決策。在聲音的指引與煽動下，觀眾將被分配到不同的群組針對關鍵環節進行討論，包含是否要繼續抗爭？要抓出叛徒？或要更激烈的行動，比如將部分人驅離巴士？手機投票將即時改變故事的發展方向。觀眾的「選擇」做為張碩尹工作室長期著重的方向，不僅脫離既有的美術館展演機制，也讓觀眾的思考成為作品的一部分。

張碩尹表示，此次新作的靈感源於大學時，多次在抗爭現場被警方以束帶控制行動，並以巴士運走的經驗，而這場結合歷史與案件分析、民主決策機制、群體心理探討的演出，也如同一場遊戲形式的社會實驗，邀請觀眾在失控與正義的邊緣，抵達屬於他們的「神祕地點」。

《憤怒旅行卡啦帶》巴士，於6至8月的每個週末開出8趟，詳詢OPENTIX。

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