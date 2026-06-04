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【自由副刊】 楊原森／硬海豚

2026/06/04 05:30

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

◎楊原森 圖◎徐至宏

在清晨的深海裡，我背靠著青年旅社的玻璃等車。

營隊第三天，一輛螢光綠遊覽車孔雀魚般地來到了旅社的門口，我們半夢半醒間被一顆又一顆地吞了下去。在前往一間名為多羅滿的賞鯨公司途中，我恍惚想到，台灣附近真的可以看到那種非常非常巨大的鯨魚嗎？然後，有人告訴我，看到鯨魚的機率很低喔，其實大多都是看海豚。原來如此。海豚一下子在我心裡變成次等生物了。賞鯨原來是賞豚啊。這個念頭突然讓我再也睡不著了。

穿過日式廊道，坐在一個昏暗的小木屋裡聽行前說明。導覽片用冰冷標準的口音介紹了最常出現的兩種海豚：「飛旋海豚會躍出海面並連續旋轉，而花紋海豚們，則喜歡慢慢、慢慢地漂浮……」最後結束在一陣悠遠的蘇格蘭風笛聲，以及海豚們浮水曬光的畫面。

真想看看花紋海豚呢。隨著長大，牠們身上累積的白色線條刮痕，都會被認為是花紋。這讓我很嫉妒牠們，所以很想看看牠們。

吞下暈船藥後，我踏上二樓的船艙。不久，船開始大幅度擺盪，腳下的馬達以極高頻率把我的五臟六腑晃得鬆動，我感覺到身體的空。越過紅燈塔後，眼前逐漸開闊，迷濛的陽光魂魄一樣地從海面冉冉升起，海平線像高溫融化的金屬緩緩拉成一條白色的絲。我站在甲板上，突然覺得掉進了一個劇場之中。

新認識的朋友從背後拍了拍我，「那個是美崙山呦，是我住的地方。」她說。我不知道用這種距離看向自己的家是什麼感覺，我不敢問她。

儘管吃過藥，腦袋還是泡在一種快要陷入睡眠時會浮現的暈眩，然而暈船卻是一件既然開始就無從回頭的事情。俯瞰船身一捧一捧的浪花，我漸漸明白可能必須要放棄維持平衡的本能才能維持平衡。綁著頭巾的解說員叫做土匪，站在我身側，彷彿真的土匪一樣，不斷用望遠鏡尋找鯨豚的痕跡。他說：「今天的海沒有夏天那麼明亮，可是我比較喜歡這樣霧霧的、有點神祕的海。」

在游到已經看不見岸上那幢布達佩斯大飯店般的粉紅色民宿時，另一艘船經過了我們。土匪望見後就高高吹著口哨，我忽然幻覺那其實是海豚的哨聲。

幾秒後，麥克風傳來一種極亮的黑色般的嗓音提醒我們往前看，並且放低音量。我把頭探出欄杆外，一群海豚宛如子彈從海面波光裡旋轉射出，旋即落下，然後繼續在透明綠的水面下快速潛行。明明海豚看起來是那麼軟，不知為何，我卻無比確信那是一種硬質的反光。

「牠們是長吻飛旋海豚，」土匪的音量變得更低：「我們已經在全世界最大的海洋上了。」

隔天，我們又回到海濱，在明白不可能會有日出的天氣下來看日出。

我蹲下來，揀起兩顆白得不可思議的鵝卵石，MV一樣很蠢地把它們扔回大海裡。天空很陰，細細的雨讓別人的笑聲聽起來很溼。不知哪裡的鳥像要被雨撲殺了一樣瘋狂地在叫。

朋友說她高中的時候常常來七星潭睡覺，我非常羨慕，但我是不可能會做這種事的，再怎麼喜歡大片的黑夜與海水味，也無法接受五百公尺內沒有便利商店可以買微波的消夜，沒有洗澡，沒有潔淨清爽的棉被。朋友說沒關係，我們還是可以當朋友。

後來我獨自走到離海很近的地方，旁邊歪歪地站著一根粗壯的木頭。我忍不住想像很久很久之前，有一群古怪的小孩合力搬來漂流木，然後合力插進石頭裡，把這裡當成某種祕密基地的據點。盯著浪沫，我開始在腦海裡和那群小孩一起玩「下一次浪會打在哪裡呢？」的猜謎遊戲。

不知過了多久，我忽然浮出一個念頭：「到底大海每天都在看什麼呢？」於是我轉身，往後退，讓腳掌淺淺淹入浪沫，感受一種淺淺的、甜美的危險。

腳掌的前面，遍地散落了歪七扭八的石頭塔。有一些撐傘行走的人。和一些不撐傘行走的人。還有亮橘色的帳篷。然後是棕櫚樹。天空被一列疤痕一樣的鳥群飛了過去。斑駁的旅館。縮得好小好小的媽祖像。海市蜃樓的山。

我往前走，對其他人來說是往後走。船隻低頻的馬達聲慢慢溶進身後的潮水裡。就這麼走著走著，最後站在石階上，我問一個男生：「為什麼你要站在這裡？」他的語氣倔強得像一顆鵝卵石：「站太近了，我會看不清楚。」

那一瞬間我清楚知道，我應該可以和他交朋友。於是我又轉了回來。我想看看他到底都在看什麼。

下雨的關係，剛升起的陽光一塊一塊地皺在海面上。很遠的漁船看起來一動不動，用手機錄影才能隱約地看出位移。那麼年輕的粉橘色海面浮現著一張又一張衰老的臉。

我想起昨天的賞鯨。那時我們搭一艘無比堅挺的船，游到一片遠得不像在地球上的海，和一群海豚（據說有兩百隻）一起起伏，我們短暫變成了其中最大的一隻。

而那隻最大的海豚自從上岸後就愈縮愈小，卻仍然一直尾隨著我。每次想起那隻海豚，我就會看見自己的身體裡，好像有一片明亮清澈的海，曖昧的陽光。幸運的話，也許底下還有我看不見的、斑斕的魚群，莊嚴的大翅鯨，糖果顏色的奇怪珊瑚。

每次想到這裡就再也說不出話來。只是閉起眼睛，打開身體，讓海豚游了進去。●

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