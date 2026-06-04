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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．從單篇到單本．9之1】 鄭琬融／往前之途

2026/06/04 05:30

◎鄭琬融◎鄭琬融

編輯室報告：

新一屆林榮三文學獎徵文即將於7月1日開始收件，值此眾多寫作好手摩拳擦掌的時刻，本刊策畫【從單篇到單本】專題，邀請歷屆林榮三文學獎得主，分享自己如何從單篇的獲獎作品，逐漸累積為一本專著，這其中，又是一趟怎樣的旅程？今日起不定期刊出，敬請鎖定閱讀。

◎鄭琬融

「幫我看稿。」

這句話曾在學生時代多次傳遞於幾位寫作好友的聊天窗之間，一首好的詩要有能夠撫摸人的意識，但只有好句子是不夠的，還有語言、氛圍、風格與完整性等等，於是開始有了種種複雜的問題。什麼是好的作品呢？獲獎認可是好作品嗎？還不清楚一切文學的準則，又為了克服文學獎的心魔，我與友人練就了對彼此冷酷的批評都達到了無動於衷的境界。就算沒得獎又怎麼樣？還有下一次，還有明年。

高中因為機運，獲得了獎項，大學卻陷入停滯。想要寫作的欲望成形得太早，但連自己想要成為什麼模樣都沒搞清楚，數種風格穿梭於自己的文風之間，但讀來讀去都是憂鬱、暴力與對無以名狀之物的緬懷。

可是還是想要寫。

在競技之間我們不斷寫出新作品，只希望透過不斷的練習來降低自我懷疑的程度。老師警惕我們要對自己的作品真誠，不要太在意是否得獎，而是關注是否能夠展開一條屬於自己的寫作之路。前輩再再指出作品基本的漏洞與可改進的方向，我開始學會對自己的作品殘忍而對友人的作品仁慈，發現不是所有批判都有其用處。新的作品是從模仿到蛻變，有時是反骨，有時是頭也不回。到了某個時機，發現自己能夠穩定地寫出幾篇作品後，風格隱約浮現，我才開始思考我想要完成的是什麼樣的一本書，以及我希望成為什麼樣的創作者。

被以一篇作品和一本作品認識的方式是不同的，讀者放在心上的重量，身分的轉換，對於作品賦予自己的責任。我想要我的作品讀來多愁善感嗎？或銳利？充滿奇異？我是多產的作者嗎？還是一輩子會寫少少的作品？我有特別想要創作的主題嗎？我擅長的是什麼？想寫的又是什麼？

這些沒有指南，卻句句在往前之途於心中刻下印記。

正式出版後，道路變得更為漫長而遙遠。

但每當讀者現身，總令我感到雀躍。原來無論在多遠的地方，際遇仍在。

有讀者看見我在台東打工換宿，便帶著我的新作品來找我簽名，並祝我順利。有讀者在國際書展與我相會，說自己與雙胞胎的妹妹總是相互交換著我的作品帶到學校。也有讀者只是看了某一篇我在報上發表的詩，就私訊我是否可以訂一本詩集。在校園文學獎擔任評審的時候，偶然收到的小卡，竟以自己的詩做為主題作畫。他們閃亮的眼神，讀後的分享，都讓我感到奢侈，原來自己過去寫下的文字，依然有人閱讀，並銘記在心。

還有什麼比這更讓作者感到幸福的事情呢？

儘管往前之途還長，因為遇見他們，我知道我能再往前一點。●

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