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【自由副刊】 廖姵穎／標本罐

2026/06/04 05:30

◎廖姵穎◎廖姵穎

◎廖姵穎

某天接到任務，協助一個機構清洗並更換毒蛇標本。於是同行的老師及人員便開著小客車前往，載著調配好的固定液以及玻璃標本罐做為更換之備用。實際上的標本也不多，只占一小個櫥櫃，約十件上下。依照程度分類標本，再來做固定液的更換以及標本罐的清洗。活的蛇對我來講已經不少見，在學校也有和同學討論過以爬蟲類為主題的咖啡廳，也有認識的人飼養著蛇，並在社群平台中更新這些蛇的近況。而標本裡的蛇不再移動，但身軀依舊柔軟，在清洗標本罐時，必須將蛇標本輕輕拿起，再用刷子清潔瓶罐內部。蛇以盤旋的樣子待在瓶中，大多已經定形，然而，當標本罐破損必須更換時，反而成了一個難題。原先不知道每個標本罐的高度大小，瓶口太小，標本無法放進，太大的標本罐會讓標本過度移動，空氣容易進入，也增加損壞與觀察的困難。由於場所是過往科學家的住家改建而成，原先的自來水管線多已不能使用，我和老師們便在新建的廁所，戴起手套，開始清洗標本罐。倒出泛黃的固定液，用夾子稍微移動蛇標本，偌大蛇則需要用手輕輕抓起，再視情況更換或清洗玻璃罐，最後再倒入新的固定液。

標本們有名字嗎？有的。某幾罐貼著不可辨識的標籤，早已變為深咖啡色。字跡大多為鉛筆寫成，日文與英文混雜，但依舊拼不出一個完整的字詞。於是我們跟蛇一樣用方向辨認，左上右下，中間靠外面，我在拍攝標本的照片做為紀錄時，也在旁邊註記避免搞亂順序。只有一隻蛇可能因為不適合固定液的濃度，又或是當時那罐標本的固定液調配錯誤，原先盤在瓶中的蛇已逐漸軟爛，已無法看出其外形，成為一團無從辨認的殘骸。老師感到可惜，畢竟每個標本都是過往研究者的寶貝。

待全部的標本作業結束後，我拿著已包裝完畢，唯一真正瓦解的蛇下樓，詢問場所負責人如何處理。其中一位怕蛇，聽到是蛇的殘渣時叫了出來。另一位告訴我可以丟在外面的垃圾桶中，卻也不敢接我手中的蛇。但即便負責人不敢碰蛇，對待我與老師們依舊是親切和藹的。剛剛大叫的負責人詢問我為何敢碰蛇。我不知道該如何說起，原本想回他們沒有毒，卻發現連蛇的名字都講不出來。遲疑了一會，最後笑笑回了牠們不會攻擊人，她的神情依舊帶有一點驚訝。但我也不覺得奇怪了，畢竟這就是我來的目的。在前往戶外的垃圾桶前，我低頭看著手中那團已經無法辨認形體的蛇，忽然覺得，有些讓人退後的東西，不一定都在瓶子裡。●

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