限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊．極短篇】 王志元／BUG
◎王志元
◎王志元
我重生了。上一世我的白月光柳如煙匆匆奔向廣場，等到滿頭是血的同窗肖胖趕回來對我大喊「出事了！」才知大事不妙。
我最終沒能在血海中找著柳如煙。那天我想著農村裡的爸媽，沒和柳如煙、肖胖一起過去，成了纏繞我一生的夢魘。後來我成了龍國第一批電商大拿，但始終不快樂，肖胖也再未回國。病床前，我滴下一滴眼淚。
請繼續往下閱讀...
再度醒來，柳如煙牽著我的手，紅著眼對我唱：「我要給你我的追求，還有我的自由……」接著甩開我的手，頭也不回衝出了宿舍門。我趕緊找上還沒出門的肖胖，騙他柳如煙爸媽出事了，讓他和我一起先把人拽回來。
我在廣場裡瘋狂找著，但最終沒見她身影。但我知道肖胖應該可以，因為事情發生時，肖胖和柳如煙在一起，槍聲響起後他們才被人群沖散。人太多、空氣愈來愈稀薄，我暈了過去。
等到醒來，我卻發現廣場空了，一切好像沒發生過。回宿舍路上，有些人家還紅著眼眶，但當我詢問，他們又趕緊關上門。那瞬間，我瞧見牆上的日曆是6月5日。怎麼跳過了一晚？我趕緊召喚出系統：「狗系統，我還能重生嗎！」
「可以。」系統說。
「那幫我跳到6月4日之前！」我大喊著。
「……」
系統徹底死機了。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應