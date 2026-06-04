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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 王志元／BUG

2026/06/04 05:30

◎王志元◎王志元

◎王志元

我重生了。上一世我的白月光柳如煙匆匆奔向廣場，等到滿頭是血的同窗肖胖趕回來對我大喊「出事了！」才知大事不妙。

我最終沒能在血海中找著柳如煙。那天我想著農村裡的爸媽，沒和柳如煙、肖胖一起過去，成了纏繞我一生的夢魘。後來我成了龍國第一批電商大拿，但始終不快樂，肖胖也再未回國。病床前，我滴下一滴眼淚。

再度醒來，柳如煙牽著我的手，紅著眼對我唱：「我要給你我的追求，還有我的自由……」接著甩開我的手，頭也不回衝出了宿舍門。我趕緊找上還沒出門的肖胖，騙他柳如煙爸媽出事了，讓他和我一起先把人拽回來。

我在廣場裡瘋狂找著，但最終沒見她身影。但我知道肖胖應該可以，因為事情發生時，肖胖和柳如煙在一起，槍聲響起後他們才被人群沖散。人太多、空氣愈來愈稀薄，我暈了過去。

等到醒來，我卻發現廣場空了，一切好像沒發生過。回宿舍路上，有些人家還紅著眼眶，但當我詢問，他們又趕緊關上門。那瞬間，我瞧見牆上的日曆是6月5日。怎麼跳過了一晚？我趕緊召喚出系統：「狗系統，我還能重生嗎！」

「可以。」系統說。

「那幫我跳到6月4日之前！」我大喊著。

「……」

系統徹底死機了。●

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