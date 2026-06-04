【家庭plus．姊姊妹妹向前走】別讓不甘心綁架餘生

圖／達志影像

文／Shelly

在經濟學中，有一個詞叫「沉沒成本」（Sunk Cost），意指那些已經發生、且無法收回的投入，在理性的商業世界裡，面對虧損，最好的決策是轉身離開；然而在感性的人間煙火裡，我們卻常因為「不甘心」三個字，在一段變質的關係中，耗盡了餘生。

我想起多年前的一場聚餐，當時我還在念研究所，席間一位友人A的先生，抱著剛滿月的嬰兒，對著我大放厥詞：「女人家讀這麼多書幹嘛？書讀再多，嫁人後還是要以夫為天，懂嗎？」當時我愣住了，空氣中瀰漫著尷尬，A趕忙打圓場，說他是「大男人思維」，請我不要將她先生的話放在心上，但看著A疲憊的眼神，我心中不免感到心疼。幾年之後，傳來A離婚的消息，我真心為她鼓掌，因為人生只有一次，委屈求全並非美德，我也相信她的女兒長大後，定會以擁有這樣堅韌、勇敢重啟人生的母親為傲。

請繼續往下閱讀...

另一位長輩B阿姨的故事，則更像是一曲哀傷的輓歌。B阿姨的丈夫嗜賭成性，為了替丈夫還債，阿姨總是化著厚重的粉底、抹上鮮紅口紅，戴著誇張的假睫毛，在大太陽或寒風中，踩著高跟馬靴在喪禮隊伍中吹奏薩克斯風。

先生敲著鼓，她吹著管樂，在外人眼裡這叫「夫唱婦隨」，但那種在冰冷街頭送行陌生人的孤寂，只有她自己知道，直到後來先生欠債跑路，阿姨才被迫停下了那永無止盡的吹奏，或許對她而言，這種「被動的離別」，反而是命運給予的一種救贖。

過去的女性或許覺得離婚丟臉，或為了孩子、為了情分，在泥淖中選擇沉默，但如果一段關係在婚前就已讓妳淚流不止，婚後通常只會讓妳哭得更加無聲。

經營人生，最該學會的是「察覺」，若發現對方三觀不合、習慣性說謊、情緒暴躁，甚至是利用貶低妳來成就他的優越感時，那都是生命在發出的警訊，我們不需要在一個不尊重我們的人身邊枯萎，更不需要當一個永遠等待「巨嬰」長大的守護者。

「沉沒成本」是過去的遺產，不該成為未來的負擔，當發現方向錯了，停下來就是進步；當發現腳下的鞋磨腳，換一雙鞋，路才能走得更遠。

離開，不是因為我們失敗了，而是因為我們終於學會，要像愛別人一樣，好好地愛自己。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法