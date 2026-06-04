自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．姊姊妹妹向前走】別讓不甘心綁架餘生

2026/06/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Shelly

在經濟學中，有一個詞叫「沉沒成本」（Sunk Cost），意指那些已經發生、且無法收回的投入，在理性的商業世界裡，面對虧損，最好的決策是轉身離開；然而在感性的人間煙火裡，我們卻常因為「不甘心」三個字，在一段變質的關係中，耗盡了餘生。

我想起多年前的一場聚餐，當時我還在念研究所，席間一位友人A的先生，抱著剛滿月的嬰兒，對著我大放厥詞：「女人家讀這麼多書幹嘛？書讀再多，嫁人後還是要以夫為天，懂嗎？」當時我愣住了，空氣中瀰漫著尷尬，A趕忙打圓場，說他是「大男人思維」，請我不要將她先生的話放在心上，但看著A疲憊的眼神，我心中不免感到心疼。幾年之後，傳來A離婚的消息，我真心為她鼓掌，因為人生只有一次，委屈求全並非美德，我也相信她的女兒長大後，定會以擁有這樣堅韌、勇敢重啟人生的母親為傲。

另一位長輩B阿姨的故事，則更像是一曲哀傷的輓歌。B阿姨的丈夫嗜賭成性，為了替丈夫還債，阿姨總是化著厚重的粉底、抹上鮮紅口紅，戴著誇張的假睫毛，在大太陽或寒風中，踩著高跟馬靴在喪禮隊伍中吹奏薩克斯風。

先生敲著鼓，她吹著管樂，在外人眼裡這叫「夫唱婦隨」，但那種在冰冷街頭送行陌生人的孤寂，只有她自己知道，直到後來先生欠債跑路，阿姨才被迫停下了那永無止盡的吹奏，或許對她而言，這種「被動的離別」，反而是命運給予的一種救贖。

過去的女性或許覺得離婚丟臉，或為了孩子、為了情分，在泥淖中選擇沉默，但如果一段關係在婚前就已讓妳淚流不止，婚後通常只會讓妳哭得更加無聲。

經營人生，最該學會的是「察覺」，若發現對方三觀不合、習慣性說謊、情緒暴躁，甚至是利用貶低妳來成就他的優越感時，那都是生命在發出的警訊，我們不需要在一個不尊重我們的人身邊枯萎，更不需要當一個永遠等待「巨嬰」長大的守護者。

「沉沒成本」是過去的遺產，不該成為未來的負擔，當發現方向錯了，停下來就是進步；當發現腳下的鞋磨腳，換一雙鞋，路才能走得更遠。

離開，不是因為我們失敗了，而是因為我們終於學會，要像愛別人一樣，好好地愛自己。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中