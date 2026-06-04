【家庭plus．銀髮俱樂部】房子變小 生活變大了

圖／rabbit44

文／可樂糖

媽媽是典型的南部人，總認為住透天厝、腳下有土地、頭上有屋頂，才算真正的家。隨著女兒相繼出嫁，家裡只剩媽媽一人居住。

年紀漸長後，上下樓梯開始吃力，整棟房子的清掃也變得辛苦。有時錯過垃圾車時間，買了菜還得提上樓，體力漸漸難以負荷。久而久之，媽媽連煮飯的興致也少了，屋內物品慢慢堆積，看在我們姊妹眼裡十分心疼。

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花了很長時間與媽媽溝通，討論搬到大樓生活的可能，也陪她看屋、比較環境。經過多次商量，媽媽終於願意嘗試改變。

搬進大樓後，生活變得方便許多。社區有管理員巡查，也能代收包裹與信件，不必再追著垃圾車跑；平面空間好整理，又有電梯，上下樓不再費力。附近有市場、公車站，離醫院也不遠，生活機能相當便利。

更令人意外的是，大樓的公共空間讓媽媽多了許多交流機會。她偶爾和鄰居相約唱歌、散步，有時一起搭車出遊。原本守著空蕩大房子的日子，慢慢有了笑聲與熱鬧。

房子雖然變小了，但媽媽的生活圈卻變大了。對我們姊妹來說，這就是最安心的幸福。

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