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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北市國登柏林愛樂廳 聚焦台灣 全場沸騰

2026/06/05 05:30

大提琴家楊文信（前排左）與指揮鄭立彬（前排右）都受到高度讚賞。（記者凌美雪攝）大提琴家楊文信（前排左）與指揮鄭立彬（前排右）都受到高度讚賞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／柏林報導〕台北市立國樂團歐洲巡演首場正式演出，於當地時間6月3日晚間（台灣4日凌晨）在德國柏林愛樂廳登場，由團長鄭立彬指揮，主題「台灣風情畫」的一系列風格多元曲目，讓向來習慣西方古典樂的在地觀眾頻呼耳目一新，全場逾1500名觀眾愈聽愈得出滋味，最後紛紛起立向音樂家致敬，報以持續而熱烈的掌聲。

台北市立國樂團歐洲巡演於6月3日首登德國柏林愛樂廳。（記者凌美雪攝）台北市立國樂團歐洲巡演於6月3日首登德國柏林愛樂廳。（記者凌美雪攝）

音樂會由江文也獲1936年柏林奧運特別獎的《台灣舞曲》揭開序幕，拉近在地觀眾的距離；緊接著台裔旅德知名大提琴家楊文信擔任獨奏的蕭泰然《大提琴協奏曲》，讓觀眾對台灣演奏家的實力大為驚豔。之後，楊文信以德語對觀眾介紹將演出的安可曲，是鄧雨賢所作的台語歌謠〈碎心花〉，改編為大提琴與二胡的國樂版協奏曲，其中，楊文信大提琴與北市國二胡首席梁文瑄一段扣人心弦的「對話」，讓觀眾紅了眼眶。旅德前衛笙演奏家吳巍於中場休息受訪時說，他的德國朋友表示深受感動。

下半場描繪台灣原住民愛情故事的笛協奏曲《庫依的愛情》，擔任獨奏家的團員賴苡鈞雖然個頭嬌小，吹出第一個音就氣場大開。賴苡鈞在架上多支大大小小笛子間，自在轉換，展現千變萬化的聲音姿態，把青春的思慕、試探、你進我退到兩情相悅，刻畫得十分趣味，獲得全場熱烈掌聲。

壓軸鍾耀光的《台灣風情畫》，共7個樂章，從壯盛山水到淳美的風土人文，感受島嶼充滿朝氣與活力的能量，讓觀眾顧不得樂章間的轉換，忍不住一直拍手，曲目結束後，全場起立歡呼。

鄭立彬多次返回舞台謝幕，拿起麥克風對觀眾說，接下來安可曲各位一定都熟悉，果然當他說出〈Berliner Luft〉（柏林的空氣）時，全場都沸騰了。這首在每年夏季柏林森林音樂會最後都會演出的曲目，被譽為柏林市非官方市歌。觀眾隨著樂曲又哼又唱、開心搖擺，讓不少人笑說：刷新了一向正經八百的柏林愛樂廳聽覺想像！

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