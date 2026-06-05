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【藝術文化】歐巡首站迴響熱烈 德國觀眾：很新鮮

2026/06/05 05:30

德國退休外交官Dr. Heinrich Kreft（左2起）、德國聯邦受害者專使Roland Weber等友台人士，應我國駐德國大使谷瑞生夫婦（右1與左1）邀請欣賞音樂會。（記者凌美雪攝）德國退休外交官Dr. Heinrich Kreft（左2起）、德國聯邦受害者專使Roland Weber等友台人士，應我國駐德國大使谷瑞生夫婦（右1與左1）邀請欣賞音樂會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／柏林報導〕台北市立國樂團首登德國柏林愛樂廳，除了站上世界頂尖音樂場館的意義，許多當地德國觀眾不約而同以「fresh」來形容他們的感受。德國退休外交官Dr. Heinrich Kreft、德國聯邦受害者專使Roland Weber等友台人士，都應我國駐德國代表處邀請出席，認為北市國演出讓人耳目一新，也表示很想再到台灣。

其實，柏林愛樂廳這場音樂會的觀眾組成也非常有趣，並不像一般以為多為台僑，坐在觀眾席後方往前看，光是髮色就可看出將近一半是西方人；其中，台德聯姻的徐琪恩，一家人在德國與美國之間來回超過50年，最後定居柏林，她說古典音樂在柏林習以為常，但像北市國這樣嘗試把中西方樂器融合，並不簡單，他們展現的水準非常高，她的德國朋友都非常喜歡，指揮也很有天分、很值得驕傲。

因為不想讓中國孔子學院主導華語意識形態，而自十餘年前開始在德國開台灣中文學校的鄭伊雯，是典型的德國媳婦，她說，台灣自小英政府以來，在德國的好感度很明顯提高，她有很多學生堪稱各行各業哈台族，聽說有這場音樂會，也開心來聽；他們對於舞台上各式各樣與西方大相逕庭的樂器感到好奇，有人讚歎大開眼界，有人表示深受楊文信與二胡的〈碎心花〉感動，有人則對賴苡鈞的笛演奏留下深刻印象。

北市國馬不停蹄的歐巡，當地時間4日移師萊比錫，當天晚間就要在布商大廈音樂廳獻上此行第2套不同的曲目，為樂團再邁向新的里程。

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