【藝術文化】攜手小號家柏多斯基 NSO號響蒼穹

小號音樂家嘉柏．柏多斯基。 （NSO提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由NSO國家交響樂團主辦的NSO「號響蒼穹」音樂會，6月6日晚間將在國家音樂廳登場，由NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）領軍指揮，攜手「小號界帕格尼尼」匈牙利小號演奏家嘉柏．柏多斯基（Gábor Boldoczki）演出，帶來從法國印象派、亞美尼亞民族風格到德奧浪漫樂派的作品，呈現管絃樂與小號多元的聲響樣貌。

NSO國家交響樂團NSO「號響蒼穹」音樂會，將由準．馬寇爾領軍指揮。 （NSO提供）

音樂會將由羅揚為「樂無界計畫」所作的〈與時間的對話．台灣〉揭開序幕，此曲亦是「一分鐘交響曲作曲」計畫的世界首演。馬寇爾表示，這項計畫最有趣之處，在於演出前無法預測觀眾將如何回應作品，因此充滿新鮮感。隨後莉莉．布朗惹〈春天的早晨〉，以細膩音色描繪春日。馬寇爾形容它充滿法式色彩，透過豐富配器展現生機盎然。

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另一焦點是亞美尼亞作曲家阿魯突尼安的〈小號協奏曲〉。馬寇爾認為，此曲能展現小號的技巧性與表現力，此次擔任獨奏的柏多斯基以靈活流暢的風格聞名，去年曾參與NSO黃俊文與好朋友們室內樂音樂節。他表示，此曲的音樂語彙猶如東方與歐洲文化之間的一座橋梁，音樂家的使命正是在不同文化間建立理解與連結。他也提到自己非常喜歡台灣，期待再次與馬寇爾及NSO合作。

下半場布魯克納〈A大調第六號交響曲〉，馬寇爾指出，此曲展現作曲家在信仰與自我追尋間的思索，層層交織的旋律彷彿描繪人類與神性持續對話的過程，成為布魯克納極具代表性的篇章。詳見OPENTIX網站。

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