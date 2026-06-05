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【藝術文化】新北市巷弄藝起來 6/6明華園總團李靖斬龍

2026/06/05 05:30

明華園戲劇總團《李靖斬龍》由無敵小生孫翠鳳（左）主演。 （新北市文化局提供）明華園戲劇總團《李靖斬龍》由無敵小生孫翠鳳（左）主演。 （新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市政府主辦的「115年新北市巷弄藝起來」巡演活動將於6月至9月熱鬧展開，今年遍及土城、烏來、中和、石門、新店、樹林、新莊、泰山、金山、瑞芳、蘆洲、五股、林口、萬里及淡水等15區，邀集多組表演團隊打造夏日藝文盛宴。首場將於6月6日在土城綜合體育場登場，由明華園戲劇總團帶來經典《李靖斬龍》。

新北市文化局表示，今年以「品味經典」為主題，精選多場深受觀眾喜愛的節目，包含歌仔戲、親子劇、民歌演唱會、經典歌曲演唱會、樂團以及傑出演藝團隊等演出，將兼具藝術性與娛樂性的表演帶到社區等空間。

6月6日首場由明華園戲劇總團演出的《李靖斬龍》，取材自民間傳說與神話，劇情緊湊、唱腔精采，融合傳統戲曲表演美學與舞台魅力，適合大小朋友一同欣賞。

新北市文化局補充，希望透過「新北市巷弄藝起來」巡演活動，讓藝術走進大眾生活，無論社區、公園或街角，都能成為欣賞表藝的舞台。詳見新北市政府文化局官網或新北巷弄藝起來粉專。

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