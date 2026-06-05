【自由副刊．從單篇到單本．9之2】 陳二源／無止境的攀登

◎陳二源

本專題邀請歷屆林榮三文學獎得主，分享自己如何從單篇獲獎作品，逐漸累積為一本專著。不定期刊出，敬請鎖定閱讀。

◎陳二源

童話《傑克與魔豆》說的是少年傑克偶然得到了能登天的魔豆，傑克攀上豆莖到達了巨人的國度，從巨人手中得到了珍寶，因被巨人發現，砍斷豆莖，最後過著幸福快樂日子的故事。從得獎到出書的我，某部分來說也很像這個故事，只不過現實不是童話，還沒能到達最後幸福快樂的日子。

2023年，開始寫作的第十二年，我得到了林榮三文學獎短篇小說獎首獎。2024年我出版了第一本書，寫作了十幾年，圓夢，像是一個童話故事演到了快樂結局。

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只是從一個寫作者到作家，何嘗不是一種全新的挑戰？第一本書出版後，我的生活開始有了一些新的變化，辦了新書發表會，多了一些稿約以及活動，更多心力是關心到底大家喜不喜歡我？在不同的網路社群間滑動，輸入著我的書名以及名字變成了日常，擔心有人不喜歡，更怕的是沒有人注意。《海賊王》（ONE PIECE）裡Dr.西爾爾克的名言：「人什麼時候會死？」「是被世人所遺忘的時候。」環繞在耳，沒有人關注，是一個作家最失落的時候，我以為，這是作家命。

有人稱讚與關注，想要更多的稱讚與關注，如果沒有，是我不夠努力。於是拚命地再寫出了第二本書，仍然無止境地在社群搜尋自己的作品與名字，覺得自己是因為花農這個特殊題材才能夠得獎出書，於是又繼續地開始投文學獎，彷彿這樣才能證明自己不是一個冒牌貨。拿了金幣，又想要那隻能下金蛋的雞，有了以後，又想要那個可以自動彈奏的豎琴，於是開始了我無止境的攀登。

2026年，農曆年過，我的身體彷彿再也受不住，合併原本就存在十幾年的失眠問題，讓我不得不認真面對自己的身心，原本就有在吃的藥物加重，寫作停擺。攀登巨大的豆莖到最後，那個巨人是我自己。

治療期間陪著我的是郭強生與翁禎翊的散文，兩個年紀相差數十載的人，對我來講卻同樣有著平靜的作用，也許這就是文學的力量。郭強生在《死亡可以是溫柔的》裡寫道：「而我想說的是，創作藝術的人消耗燃燒自己是宿命，而最終從藝術中拿回來的，終究微不足道，難以抵抗生命無常的殘酷本質。」雖然我從寫作裡，拿到了許多的成就感，也拿了許多獎金，但也反噬了我自己。在一次心理諮商裡，我說，也許我，在潛意識裡覺得，寫作是唯一，讓我能夠有成就的事情，所以我必須一直一直努力。

諮商師說：「你現在需要的是休息。」從來沒有人告訴我這個。

近來，我逐漸戒斷了社群，刪除了App，穩定服藥，每天晚上讀著繪本與妻子兒子一起入睡。砍斷豆莖，也許並不是那麼容易，也許未來我還會繼續投著文學獎，無止境地攀登下去。

但在過程中也許會找到什麼，知道自己要與不要什麼，會成為定錨的什麼。我說，想起二十歲自己的初衷，只不過是想讓寫作的伙伴，覺得我的小說真是厲害，那麼簡單而已。●

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