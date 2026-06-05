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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》

2026/06/05 05:30

《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》 楊智傑著，時報出版《一頭蜈蚣髮絲的瘋女人》 楊智傑著，時報出版

楊智傑著，時報出版

彷彿意識的流動，吟唱的噩夢，而緩緩凝聚為雲的銀邊，種種原生家庭變故與成長經驗痛苦，精神疾病難以揮揩的浮動感，以及初初成年時所遭遇的權勢性侵，匯聚為楊智傑（1996-）首本散文集主要旋律。視線所及，除自身各種低陷與燃燒，也包括為社會邊緣族群畫像：弱智者、野犬、惡臭老婦、乃至那被時間和經濟重擔漸漸毀壞的母親，一根白髮歇落，遂彷彿「一條河的遺胎」。篇章頁上由作者所繪的驚駭之臉，像他透過書寫燒透的膿疤，也像醜陋卻感覺親密的神仙，這些強烈無岸的告白，彷彿不得不的傾吐，用來包裹覆蓋內裡不能輕易示人的核――是奶奶謝金蘭對敏感少年有過的呵護；是父母尚未撕裂彼此前，一盞盞路燈所照亮的臉；是走上歹路的弟弟，車鑰匙仍掛著一只童年的信物。「一頭蜈蚣髮絲的瘋女人」，是兒時所見的「鬼」，而那夢魘日日長大，竟需要一本書才能告別。

（clouddriver）

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