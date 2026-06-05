【家庭plus．柴米油鹽】不設限 風景無限

圖／張慰慈

文／張慰慈

多年前，我剛回台灣定居。那時租了個離父母親居住處不遠的房，和剛上大學的兒子同住。家附近有家超市，麻雀雖小五臟俱全。

一天和兒子去購買家庭用品，赫然發現擺放水果的冷藏區有剝好的榴槤數盒，而且有小份包裝。平時我很少有機會能在這裡遇見，愛吃此物的我，因此異常興奮地拿起一盒放進提籃裡。兒子在一旁皺著眉，當下退後好幾步，我逗他說是要買給他吃的（其實是想鼓勵他嘗試）。

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他問這麼臭，有什麼好吃？我說：「放進嘴裡就不臭了，就像初嘗臭豆腐的心情。」我告訴他當初朋友也是這樣告訴我的，現在的我雖不常吃，卻時常想念這個味道。

當天中午，我們回外婆家吃飯，他又問外公：「阿公，你吃過榴槤嗎？」阿公說：「好吃得很。」接著大笑起來。兒子這回睜大了眼，不可置信地說：「這麼臭！」沒想到阿公說出了一樣的話：「吃到嘴裡就不臭了。」兒子再次露出不可思議的表情看著我，我會心一笑地朝他點頭，兒子沉默陷入思考……

這個事件發生在十多年前，前些天我和孩子討論起最近一些社會事件時，不約而同一起想起。他告訴我前陣子和友人到泰國旅遊時，吃到了榴槤冰淇淋，果真風味絕佳，顯然已和青年時的飲食習慣有了很大的翻轉。剛好他滑著手機，某新聞台粉絲頁有篇關於「台電LOGO」事件的大幅報導，他問我對此有什麼看法？我反問他了另一個問題：「你知道外婆平時吃飯，不吃辣吧？」他點點頭。我問他知道為什麼嗎？他秒回：「因為她說不喜歡那種辣口的感覺。」我接著又問：「那為什麼每次我和你去吃火鍋，你都特別喜歡點麻辣湯底？」「因為辣辣的，好吃又下飯。」然後臉上有了恍然大悟的表情。

我藉此引回正題：「你看，同樣是因為辣味，不同的人卻有不同的感受。相對地，關於美醜，我個人認為也沒有一定的標準，當然更沒有什麼對錯。更何況現在世道不好，天災人禍不斷，若你問我，我的看法是現在除了人民安居樂業的指數有無穩定比較重要，其他也許沒有什麼答案是真相，只是大家看待的角度不同而已。」

很多滋味到了一個年紀，才真正有細緻的品嘗能力。吃榴槤像交朋友，有的朋友乍見外貌粗鄙，相交之後，談吐與學識卻是令人歎為觀止地豐富，雖不常相聚，卻令人時時想念相處的時光，回味無窮。給別人一個機會，也是給自己一個機會，才不錯過人生旅途中的每一個好風景，這是近來我時時提醒自己的功課，也是領悟。

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