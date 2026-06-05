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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】呆萌擄獲人心 吉祥物身負重任

2026/06/05 05:30

大阪萬博的「脈脈」初時不被看好，其後卻成超人氣萌系吉祥物，周邊產品至今大賣。（劉黎兒攝）大阪萬博的「脈脈」初時不被看好，其後卻成超人氣萌系吉祥物，周邊產品至今大賣。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

「超愛中野的中野桑」形象是無垢可愛的女孩，熱心探訪中野區有趣的人事物，是東京中野區的吉祥物。（劉黎兒攝）「超愛中野的中野桑」形象是無垢可愛的女孩，熱心探訪中野區有趣的人事物，是東京中野區的吉祥物。（劉黎兒攝）

動漫遊戲發達的超級角色大國日本，也成了萌系吉祥物（Yuru-chara）大國，走在街上，隨時會邂逅新吉祥物。我常去散步的城北公園，因為正在建設防堵石神井川氾濫的蓄水池工程，號稱日本最大，因此誕生了雙胞胎池池兄妹，後來又誕生了三胞胎溜溜弟妹，一下就有了5隻；隨處可見的停車場或大小車站、餐廳也都開始出現吉祥物，無所不在，雖說日本登記或無登記的官方民間吉祥物有三千隻以上，但體感是數萬乃至數十萬！

有說法指吉祥物過度氾濫，熱潮已去，但事實上還不斷增加，顯見是吉祥物多元化、小眾化，依然到處有人氣，發揮各種作用，尤其萌系Yuru-chara的存在還會隨時間，認知度及受寵愛度提升，在自己的社區看慣了，就會產生濃厚的感情，我曾住過的東京杉並區就有好幾隻吉祥物，周邊車站等更高達17隻！

2000年代初期舉辦吉祥物大賽，掀起熱潮的Yuru-chara之父三浦純認為，萌系吉祥物必須有三大特色，就是洋溢鄉土愛的訊息、動作搖晃不安定的不靈活特色、造型可愛；Yuru是寬鬆優哉的意思，因此很療癒，日本最初帶起熱潮的是至今依然常去海外出差宣傳觀光的「彥根喵」，從2007年誕生起就很紅！其後是幾乎同時誕生的奈良「遷都君」！

「遷都君」與大阪萬博的「脈脈」誕生時，其實風評都不好，「遷都君」是在童子頭上長了鹿角，讓人一眼就認出是奈良代表，但初時被認為冒瀆佛教、長相怪異，曾被要求撤換等，但過了一年就大翻轉，世間認為不完美可以包容各種聲音的「遷都君」開始受人喜愛，只要出現就被捕捉。「脈脈」也是登場時被認為很恐怖、惡心，會讓人做噩夢等惡評，但沒想到愈來愈耐看，宣傳促銷效果史上留名，至今周邊產品大賣！

看似無用卻充滿魅力的吉祥物，呆萌無壓地打動人心，「船梨精」、「熊本熊」或「鰻魚地瓜寶寶」等也都超有人氣，紅到各國，經濟效益很強；我自己則喜愛許多小小吉祥物，像是所住中野區44公分大的「超愛中野的中野桑」是純潔無垢形象的女孩，全按自己的步調行事，不在乎外界想法，在中野探索發現有趣的人與事物或地點來告知大家，跟我近年生活及想法相近，因此有強烈的認同吧！

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