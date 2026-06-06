自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．綠意滿屋】多肉組合 好療癒喔

2026/06/06 05:30

多肉組合 好療癒喔多肉組合 好療癒喔

文／田邊正則 譯／涂紋凰

寬盆組合寬盆組合

多肉植物的組盆主要是組合葉片的顏色與形狀，不像花草那樣華麗搶眼，卻能與各種容器自然融合。尤其是與天然素材、生鏽的金屬、銅製品、老舊木材等富有風味的材質搭配時，更能突顯多肉植物的魅力。

11

像是自然素材的木通藤蔓、樹枝等，雖然市面上也有販售，但數量不多。若住家附近有雜木林或山林，也可自行採集。採集時請務必先取得地主的同意。

22

此外，多肉植物生長緩慢，不易長得過高，容器尺寸也自然偏小。而且就算使用有顏色的容器，也能與多肉植物本身的色彩和諧融合，輕鬆營造出華麗的視覺效果。

33

除了常見的素燒花盆外，像是鐵皮桶、小型收納盒、餅乾罐等小雜貨，也能做為栽培容器使用。

44

不過，這類容器並非為栽培用途設計，底部通常沒有排水孔。因此使用時，請以釘子在底部鑽1個排水孔。若容器較大，可鑽2∼3個孔。若是陶器或玻璃製容器，可在底部放入防止爛根的資材，以降低積水風險。

55

此外，市售雜貨也可透過塗料、刮磨表面使金屬鏽蝕等方式加工，讓多肉植物更顯特色，也是一種樂趣。

66

〈示範區〉寬盆組合

這次使用寬口的素燒盆上色後組合。

由於花盆本身穩定性高，可選擇植株稍大的多肉植物，直接種植即可。

準備材料：花盆（直徑20cm×高15cm）×1、培養土、盆底網、福娘、筒葉花月、朱蓮、若綠、玉綴

製作方法：

1.在花盆排水孔鋪上盆底網，先填入約花盆1/3高度的培養土。

2.將植株取出時，盡量不要破壞根團，並清除附著在植株底部的苔蘚與枯葉。

3.將玉綴種在花盆邊緣，讓植株自然向外垂墜。此時調整培養土高度，使根團高度接近盆緣。

4.其他植物以同樣方式種植，注意整體色彩平衡，避免相同顏色集中在同一區域。

5.在根團間的縫隙填入培養土，輕輕敲打花盆，讓土壤確實填滿空隙。

6.填土完成後即完成。若整體高度過高，可用剪刀修剪枝條，調整至理想比例。

（圖片提供／《多肉好時光：一盆、一罐、一畫框，我的迷你植感實驗室》橙實文化）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中