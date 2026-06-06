【家庭plus．綠意滿屋】多肉組合 好療癒喔

多肉組合 好療癒喔

文／田邊正則 譯／涂紋凰

寬盆組合

多肉植物的組盆主要是組合葉片的顏色與形狀，不像花草那樣華麗搶眼，卻能與各種容器自然融合。尤其是與天然素材、生鏽的金屬、銅製品、老舊木材等富有風味的材質搭配時，更能突顯多肉植物的魅力。

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像是自然素材的木通藤蔓、樹枝等，雖然市面上也有販售，但數量不多。若住家附近有雜木林或山林，也可自行採集。採集時請務必先取得地主的同意。

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此外，多肉植物生長緩慢，不易長得過高，容器尺寸也自然偏小。而且就算使用有顏色的容器，也能與多肉植物本身的色彩和諧融合，輕鬆營造出華麗的視覺效果。

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除了常見的素燒花盆外，像是鐵皮桶、小型收納盒、餅乾罐等小雜貨，也能做為栽培容器使用。

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不過，這類容器並非為栽培用途設計，底部通常沒有排水孔。因此使用時，請以釘子在底部鑽1個排水孔。若容器較大，可鑽2∼3個孔。若是陶器或玻璃製容器，可在底部放入防止爛根的資材，以降低積水風險。

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此外，市售雜貨也可透過塗料、刮磨表面使金屬鏽蝕等方式加工，讓多肉植物更顯特色，也是一種樂趣。

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〈示範區〉寬盆組合

這次使用寬口的素燒盆上色後組合。

由於花盆本身穩定性高，可選擇植株稍大的多肉植物，直接種植即可。

準備材料：花盆（直徑20cm×高15cm）×1、培養土、盆底網、福娘、筒葉花月、朱蓮、若綠、玉綴

製作方法：

1.在花盆排水孔鋪上盆底網，先填入約花盆1/3高度的培養土。

2.將植株取出時，盡量不要破壞根團，並清除附著在植株底部的苔蘚與枯葉。

3.將玉綴種在花盆邊緣，讓植株自然向外垂墜。此時調整培養土高度，使根團高度接近盆緣。

4.其他植物以同樣方式種植，注意整體色彩平衡，避免相同顏色集中在同一區域。

5.在根團間的縫隙填入培養土，輕輕敲打花盆，讓土壤確實填滿空隙。

6.填土完成後即完成。若整體高度過高，可用剪刀修剪枝條，調整至理想比例。

（圖片提供／《多肉好時光：一盆、一罐、一畫框，我的迷你植感實驗室》橙實文化）

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