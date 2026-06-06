【藝週末．藝週色彩美學】藝之星圖，美的起點─2026年度色彩「雲舞者」的美學演繹

彩通2026年度代表色「雲舞者」。（Pantone提供）

文．攝影／林昱晴

馬諦斯1937年作品〈格紋領女子〉。

白是畫布，是美的基底，是萬般創造的起源，是一抹重新開始的顏色。循著彩通（Pantone）2026年度代表色「雲舞者」（Cloud Dancer）躍動的軌跡，以一抹彷彿被空氣輕輕托起的雲霧色澤，帶著溫柔的留白，在躁動的世界中，引領人們重探內心嚮往的創造能量。在藝術的世界裡，白色如同一首首流動的詩篇，映現了光影的凝駐、自然的靈性、生命的律動、美的沉思。白即萬有，包容一切。以下藉由古今藝術家的創作思緒及名作，引領讀者進入「雲舞者」的美學演繹中。

米羅1969年作品〈巨型黑色三聯畫〉。

馬諦斯：線條的律動

莫內1925-1926年作品〈玫瑰叢中的房子〉。

身為野獸派的核心人物，馬諦斯將色彩自寫實再現中解放，並以裝飾性的方式構築鮮明絢麗的畫面，模糊了形體與背景之間的界線。他晚年的剪紙作品將此一探索推向極致，色彩不再附著於形體，轉而彼此共生，構成視覺的韻律。在1972年出版的《亨利．馬諦斯：關於藝術的書寫與評論》中，他如此闡述線條的意義：「我認為繪畫與素描表達的是同一件事……在白色的平面上，例如一張紙，用鋼筆和墨水，就可以創造出對比與量感。透過改變紙張的質地，你可以營造柔軟的、輕盈的、或堅硬的表面，無需添加光或陰影。」在1937年的紙上墨水作品〈格紋領女子〉中，主角的衣著呈現層疊起伏的曲線，流動的輪廓與衣領的量感彼此交織，寥寥幾筆盡現線條輕舞的靈動。

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艾德蒙．德瓦爾的象牙雕刻根付〈琥珀眼睛的兔子〉。

米羅：夢與宇宙

艾德蒙．德瓦爾2020年作品〈寒山詩集II〉。

米羅與達利、畢卡索並列為西班牙現代藝術3巨頭，他的創作如同一座持續擴張的內在宇宙，組成介於夢境與符號的視覺語法。1924年11月，布勒東發表《超現實主義宣言》，而米羅的藝術已預示了超現實主義的美學邏輯。布勒東稱其為「所有藝術家中最超現實的一員」。對米羅而言，一幅畫必須閃耀著光芒，它必須像女人的美麗或詩歌的韻味那般令人驚豔。他之所以創作，是因為某些事物將他從現實中抽離出來，這種衝擊可能是畫布上脫落的一根細線、一滴落下的水滴，或是手指在光滑的桌面所留下的指紋。在米羅的畫作中，那廣袤無垠的空白中含括了一切。空白的空間、空曠的地平線、無際的宇宙，所有被剝離外在裝飾的事物，總是能給人留下深刻的印象，帶來心靈的平靜。

常玉1929-1932年作品〈椅子上的裸女背像II〉。

莫內：自然與美的創造

林壽宇2010年作品〈數十年如一日（二）〉。

當光、影、水、花在莫內的畫中降生，你如何抗拒那色彩的魅力？在莫內的作品裡，總有些事物在消逝，另有一些事物正生成。莫內以光影所捕捉的，其實是具有當代性的時間意識，其畫作之美，因而得以恒久不衰。吉維尼是他人生詩篇的最後樂章，莫內傾注後半生的熱情，將睡蓮池化為永恆的畫布，映照出心靈深處的渴盼。他畢生以畫筆追尋瞬息萬變的光線，對他而言，白色是光、是霧、是雪，是一切創造的源頭，絕非單純的白色。在〈玫瑰叢中的房子〉裡，是由莫內的雙眼、莫內的時空，共同譜奏的色彩世界，是在人生向晚的美好時光裡，莫內眼中的日常即景，他那一刻的體驗，在以白為基底的畫布上疊加、湧現，引人感受花與樹影隨風輕擺的律動，感受美的不息，感受自然與靈魂的交融。

廖繼春1962年作品〈樹與草〉。

德瓦爾：根付收藏與家族歷史

李元佳約1963年作品〈無題〉。

在家族回憶錄《琥珀眼睛的兔子》裡，艾德蒙．德瓦爾以繼承自叔父伊吉的264件日本根付（傳統和服配件）為起點，展開一場橫跨巴黎、維也納、東京、倫敦與敖德薩的追尋之旅，緩緩拼組出伊弗魯西家族百年間的興衰與流徙。這些精緻的物件，在歷史的暗流中輾轉遷移，既是家族記憶的容器，也是時代斷裂的見證。德瓦爾以節制的筆觸，反覆琢磨文字的質地，使敘述如釉色般層層堆疊，生成低迴而綿長的情感紋理。德瓦爾認為故事和物事之間的共通之處在於「時光打磨後的返璞歸真」，叔父當年展示根付的玻璃展櫃，在他的筆下如同修補創傷的核心隱喻。展櫃一如書頁，所有展示的物件悠悠講述著屬於自己的故事。

邱承宏2026年作品〈採光 No.7〉。

德瓦爾：從《白瓷之路》到《寒山詩集》

「白色黃金」之名，召喚了白瓷的煉金術想像。創作即朝聖，艾德蒙．德瓦爾藉由《白瓷之路》書中思緒的流動與實地走訪的探尋，勾勒出瓷器所連結的世界文化版圖。從5歲製作第1件陶藝作品起，白色就成了他此生的故事。在轆轤的轉動之間，德瓦爾動用了泅泳於時光之河中的觸覺、意識與手感，為白瓷注入了手作的溫度與氣息，再由社會文化的肌理，觀照自我追尋的素心之白。「製作瓷器是一個重新出發的方式，找尋自我的方式。」除了造型多元的瓷器裝置，德瓦爾也曾以唐代詩僧之《寒山詩集》為靈感，在高嶺土木板上以石墨寫下寒山的詩句，淋上金箔後以泥釉反覆塗抹，一如寒山在洞壁、樹幹與岩石上作詩，當感官於獨處的靜默中甦醒，便可體察萬物之象以觀心。

常玉：粉墨丹青

常玉的筆墨之美氤氳著中式古典的氣韻，看似超然寫意，卻有著深厚書畫底蘊所醞釀的精確。裸女是西方藝術史中象徵古典女性之美的母題，而跨越東西的審美氣象，在常玉的〈椅子上的裸女背像II〉中悄然展開，渾然天成的書寫性線條與獨特的留白語法，以輕盈的粉色勾勒人體輪廓，大片留白則轉化為肌膚光澤，線條既是形之所依，亦為意之所寄，虛與實彼此生發，如風過素紙，如月映清池。略帶淡彩暈染的色調若隱若現，使人體與空間互為表裡，相互滲透，那留白既是背景，也透出溫潤的肌膚光彩，將東方書寫性的韻律，融入西方人體美學之中。

林壽宇：白之低限

在西方藝術史上，馬列維奇1918年的作品〈白上白〉，挑戰色彩存在的價值，將抽象藝術的表現手法推向前所未見的界域。回望東方藝術家的美學思維，當抽離所有的色彩，在白色之境，林壽宇融合老莊思想「無」與「空靈」的禪意，最是引人神往。〈數十年如一日（二）〉由2面長方形鋁片、1面三角形鋁片，和1組與鋁片形狀相近的畫布組成，鋁的質地與畫布的素白，相互映照，如氣往復，若光浮沉，逼近一種純粹的感知狀態。如其所言：「白色是最平凡的顏色，也是最偉大的顏色；是最無的顏色，也是最有的顏色。」米羅造訪林壽宇在英國的工作室後如此讚歎：「在白色的世界裡，你無人能及。」

廖繼春：色彩的神韻

廖繼春與馬諦斯、梅原龍三郎，同為敏於色感、善於調色的能手，因而享有「色彩魔術師」之譽。他對色彩的傾心，固然受到外來藝術思潮的啟發，但其靈感的深化，卻根植於台灣土地的孕育培養。1962年廖繼春應美國國務院邀請，赴美國及歐洲參訪，這段經歷成為他藝術生涯的關鍵轉折。在1962年9月創作於芝加哥的〈樹與草〉中，畫面以近乎禪意的簡筆展開，線條並非輪廓的界定，而化為流動的氣韻，或粗或細，或凝或散，象徵性地勾勒出景與物之間的對應關係。東方的寫意與西方的色彩構成在此互為轉譯，形不待實而自成，境不著意而自遠。

李元佳：宇宙的點

李元佳曾追隨李仲生習畫，與同儕在1957年創立推動台灣戰後現代藝術發展的「東方畫會」。1962年移居義大利波隆那後，李元佳加入歐洲前衛藝術運動團體「龐圖」，強調繪畫表面不再只是圖像的載體，將觀者的注意力從繪畫筆觸轉移到幾何構成。李元佳的筆下只有4種顏色，黑色代表著萬物起始與終點、紅色如血與生命、金色象徵高貴、白色代表純粹。他醉心於探究萬物的起源，在1960年代創作「宇宙的點」系列，〈無題〉一作融合書法的筆意，透過點的疏密、聚散，深思中國哲學中動靜、虛實的二元辯證。

邱承宏：刻繪生活的紋理

透過「採光」系列，邱承宏彷彿進行著向時光深層探鑿的視覺考古。他運用近似上古時代的岩刻畫技巧，在精密工具的輔助下，將空間本身潛藏的歷史紋理緩緩喚醒，聚焦於生活劇場的情境氛圍。〈採光 No.7〉源自花蓮馬太鞍溪潰堤之後，「鏟子英雄」集結重整花蓮家園行動的日常，邱承宏看著路邊窗台上的盆栽，擷取生活片段的光影，在添加了礦物的白水泥板上，鐫刻下生命的紋理、時間的輪廓，思索介於人與物質及自然之間，那種既緊密連結又隱隱崩解的平衡關係。

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