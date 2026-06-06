【藝術文化】文化幣第2季尾聲 看表演集徽章得300點回饋

文化幣第2季青年席位加碼倒數中，看表演蒐集「啤下組織」徽章，每張最高300點回饋。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部推動文化幣邁入第2季尾聲，今年全面發放13至22歲青年1200點文化幣，並透過APP遊戲化機制、四季主題任務及代言角色設計，鼓勵年輕族群將藝文消費融入日常。文化部統計，截至目前已有134.5萬人領取文化幣，領取率達66%，累計消費金額超過10.3億元。第2季將於6月底結束，文化部邀請青年把握最後期限走進劇場，完成表演藝術任務蒐集「啤下組織」徽章。

文化部表示，第2季以表演藝術為主題，只要購買至少2張青年席位票券，可獲得「啤下組織」徽章，每張票還能獲得最高300點文化幣回饋，且回饋次數不限。因應暑假到來，文化部也推薦多項可使用文化幣購票的表演節目。戲劇類包括台中中山堂演出的《生命中最美好的5分鐘》、《謝謝大家收看》，以及《暗戀桃花源》40週年傳承版；台北南村劇場則推出外百老匯經典音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。

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音樂演出方面，欣響室內管樂團《日本風情畫－管樂接力輪番秀》、雲林愛樂室內合唱團20周年音樂會《拾光．貳拾－聽見咱台灣的聲》，以及狂美交響管樂團《宮崎駿動畫配樂II》巡演，都列入青年席位適用節目。《宮崎駿動畫配樂II》將巡迴新竹、彰化、台南及台北國家音樂廳，吸引不少動漫與音樂愛好者關注。

喜歡舞蹈與傳統戲曲的觀眾，則可選擇飛雲舞蹈劇場《2026年度創展演～幸福踮起腳》、真快樂掌中劇團《一丈青》，以及台灣崑劇團於台北表演藝術中心演出的《雷峰塔》等作品。

此外，各地場館也推出青年專屬優惠活動。基隆表演藝術中心、桃園鐵玫瑰藝術節、新竹市文化局演藝廳等場館規畫購票贈禮及抽獎活動；台中中山堂等4處文化中心則結合周邊店家提供折扣優惠，希望吸引更多年輕觀眾走進劇場。

文化部表示，青年席位與文化幣計畫持續推動中，民眾可透過文化幣APP或官網查詢適用節目及優惠資訊，也可進入各售票平台「青年席位專區」，規畫暑假與下半年觀演行程。詳詢文化部官網。

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