自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化幣第2季尾聲 看表演集徽章得300點回饋

2026/06/06 05:30

文化幣第2季青年席位加碼倒數中，看表演蒐集「啤下組織」徽章，每張最高300點回饋。（文化部提供）文化幣第2季青年席位加碼倒數中，看表演蒐集「啤下組織」徽章，每張最高300點回饋。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部推動文化幣邁入第2季尾聲，今年全面發放13至22歲青年1200點文化幣，並透過APP遊戲化機制、四季主題任務及代言角色設計，鼓勵年輕族群將藝文消費融入日常。文化部統計，截至目前已有134.5萬人領取文化幣，領取率達66%，累計消費金額超過10.3億元。第2季將於6月底結束，文化部邀請青年把握最後期限走進劇場，完成表演藝術任務蒐集「啤下組織」徽章。

文化部表示，第2季以表演藝術為主題，只要購買至少2張青年席位票券，可獲得「啤下組織」徽章，每張票還能獲得最高300點文化幣回饋，且回饋次數不限。因應暑假到來，文化部也推薦多項可使用文化幣購票的表演節目。戲劇類包括台中中山堂演出的《生命中最美好的5分鐘》、《謝謝大家收看》，以及《暗戀桃花源》40週年傳承版；台北南村劇場則推出外百老匯經典音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。

音樂演出方面，欣響室內管樂團《日本風情畫－管樂接力輪番秀》、雲林愛樂室內合唱團20周年音樂會《拾光．貳拾－聽見咱台灣的聲》，以及狂美交響管樂團《宮崎駿動畫配樂II》巡演，都列入青年席位適用節目。《宮崎駿動畫配樂II》將巡迴新竹、彰化、台南及台北國家音樂廳，吸引不少動漫與音樂愛好者關注。

喜歡舞蹈與傳統戲曲的觀眾，則可選擇飛雲舞蹈劇場《2026年度創展演～幸福踮起腳》、真快樂掌中劇團《一丈青》，以及台灣崑劇團於台北表演藝術中心演出的《雷峰塔》等作品。

此外，各地場館也推出青年專屬優惠活動。基隆表演藝術中心、桃園鐵玫瑰藝術節、新竹市文化局演藝廳等場館規畫購票贈禮及抽獎活動；台中中山堂等4處文化中心則結合周邊店家提供折扣優惠，希望吸引更多年輕觀眾走進劇場。

文化部表示，青年席位與文化幣計畫持續推動中，民眾可透過文化幣APP或官網查詢適用節目及優惠資訊，也可進入各售票平台「青年席位專區」，規畫暑假與下半年觀演行程。詳詢文化部官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中