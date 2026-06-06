【藝術文化】65工藝節開箱工藝超人阿赫 系列活動開跑

工藝吉祥物「工藝超人阿赫」開箱亮相。 （記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕65工藝節由文化部核定為國定節日後，首屆國定工藝節昨（5）日在國立台灣工藝研究發展中心開幕，在為工藝吉祥物「工藝超人阿赫」開箱後，宣布今年工藝節系列活動展開。今年除有去年受歡迎的工藝遶境，並有工藝辦桌、工藝市集、工藝遊劇場等活動，以及國際工藝交流和全台手作體驗。

工藝遶境首站「南投境」，以優美環境陪襯工藝展品。 （記者陳鳳麗攝）

「65工藝節暨2026-2027工藝遶境」活動，昨天在國立台灣工藝研究發展中心開幕，該中心主任陳殿禮以台語致詞強調，工藝節之所以選在6月5日，除了是工藝中心創辦人顏水龍的生日，這天更是世界環境日，台灣是島國要走向全世界才有活路，而6月5日是世界環境日，這與工藝人在每個環境中創造幸福的精神是一樣的，因此6月5日就是最符合工藝精神的工藝節。

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昨日開幕活動重頭戲是為工藝吉祥物開箱，由文化部主秘林宏義、前文建會主委陳郁秀、工藝遶境策展人張光民，及多位工藝大師一起開箱。水滴造型、取名為「工藝超人阿赫」的吉祥物，水藍色的身體戴上白色的「善藝」眼鏡，代表工藝像活水般，充滿包容與轉化力，自然地流進大家的日常生活中。

首屆國定65工藝節昨日開跑後，台灣工藝中心除有「工藝遶境」，還有國際工藝交流、工藝遊劇場的草地工藝課、劇團演出，另有工藝市集和「工藝辦桌」。「工藝遶境」也從昨日起到明年，要遶境到花蓮、台北、高雄展出，此外還有北中南東和離島65位工藝職人的體驗坊，提供1300個工藝體驗名額，讓全國民眾有機會看工藝也玩工藝。

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