【藝術文化】16位台灣作家赴中歐作家閱讀月 展開台灣主題國活動

2026年「作家閱讀月」16位台灣作家以小型「台灣隊」形式赴波蘭參與朗讀與交流活動。 （捷克風車出版社提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部支持，捷克風車出版社（Větrné mlýny）結合捷克國家科學院亞非研究所及弗羅茨瓦夫文學之家（Wrocław Literature House）共同規畫的「2026中歐作家閱讀月：台灣主題國」波蘭場活動，於6月6至22日在波蘭弗羅茨瓦夫（Wrocław）及切申（Cieszyn）正式展開。本次活動以「台灣主題國：台灣作家在波蘭」為系列主題，邀請16位台灣作家親赴波蘭，與波蘭、捷克與烏克蘭的作家共同參與朗讀與交流，持續拓展台灣文學在中歐地區的讀者基礎與出版連結。

中歐文學盛會「作家閱讀月」6月在波蘭弗羅茨瓦夫及切申舉辦「台灣主題國：台灣作家在波蘭」系列活動。 （捷克風車出版社提供）

文化部長李遠日前接受波蘭外媒專訪時曾強調，科技與半導體是台灣的身體，文化是台灣的靈魂，希望藉由活動鼓勵更多台灣作家走向國際，讓世界看見台灣。主辦單位捷克風車出版社表示，本年活動選定的2座波蘭城市各具代表性：弗羅茨瓦夫為聯合國教科文組織認定的「文學之都」，是波蘭重要出版與文學活動重鎮；切申則位於波蘭、捷克與斯洛伐克交界，具備跨境文化交流優勢。活動場地分別設於弗羅茨瓦夫文學之家的Club Proza，以及切申的文化機構Dom Narodowy。

請繼續往下閱讀...

活動期間預計於2座城市辦理近64場朗讀及座談。台灣作家將以母語朗讀作品，搭配翻譯字幕投影與專業主持，讓當地讀者直接親炙台灣文學文本。受邀作家包括平路、向陽、李昂、李桐豪、利格拉樂．阿�、洪明道、徐振輔、高翊峰、曹馭博、連明偉、陳又津、童偉格、黃崇凱、廖鴻基、劉梓潔、鴻鴻等16位，書寫面向涵蓋女性書寫、原住民文學、海洋文學、歷史小說、同志文學及移民書寫，呈現當代台灣文學的多元樣貌。除朗讀外，現場亦規畫台灣作家短片放映、出版產業論壇及翻譯工作坊等活動。

本次活動的首場由台灣知名女性主義作家李昂揭幕。波蘭主辦方介紹指出，李昂在超過50年的寫作生涯中獲得多項文學獎，創作不畏懼觸及禁忌話題、社會不公與複雜的性別、暴力與欲望，其作品已被翻譯成包含波蘭文、捷克文、英文等16種語言。李昂將於波蘭時間6月7日15時在維斯瓦（Wisła）的藍色山脈藝術節（Festiwal Granatowe Góry）圖書館舞台與當地讀者見面。駐捷克代表處文化組表示，本次活動奠基於2024年台灣擔任主題國的成果，將進一步結合出版、譯者與學術網絡，深化台灣與中歐文化機構的合作關係。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法