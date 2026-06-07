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【藝術文化】嚎哮排演新作別叫我大師 6/19戲曲中心登場

2026/06/07 05:30

《別叫我大師》由葉峻廷（左起）、黃建豪、蕭東意、姜淑惠、林玟圻Ctwo等人主演。（廣藝基金會提供）《別叫我大師》由葉峻廷（左起）、黃建豪、蕭東意、姜淑惠、林玟圻Ctwo等人主演。（廣藝基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕嚎哮排演新作《別叫我大師》，將於6月19至21日在台灣戲曲中心大表演廳演出，作品以新興宗教為背景，透過黑色喜劇形式，探討信仰、群眾心理、自我認同與人際依附等議題，該作歷經2年以上籌備，並曾獲廣藝第6屆金創獎銀獎。

《別叫我大師》故事從一名事業失意的演員展開。主角馬豪與崔蕭在自稱擅長行銷包裝的戲劇導師大偉協助下，成立名為「恩悅轉生會」的新興宗教組織。原本只是精心設計的騙局，卻隨著信徒增加逐漸失控。當知名藝人亞馬達加入後，宗教聲勢快速擴大，也讓現實與表演、信仰與包裝之間的界線愈發模糊。

劇中，恩悅轉生會表面上提供心靈慰藉，實際上則透過群體認同與個人需求吸引追隨者。唯一始終保持清醒的角色欣慧，則因情感牽繫而選擇留在組織中，成為這場荒謬事件的重要見證者。作品藉由角色之間的關係變化，延伸討論人們為何渴望被理解，以及為何願意相信某些人或某些理念。

該劇由黃建豪、蕭東意、王健任、徐宏愷、吳璟賢共同創作，徐宏愷執導，黃建豪、蕭東意、朱宥琳、林玟圻（Ctwo）與Arase阿拉斯主演，歌隊演員包括王少君、巴斯（祁浩）、姜淑惠、葉峻廷及鄭錡雯。主創王健任指出，作品從宗教儀式切入，進一步關注角色與群體的心理狀態，希望藉由戲劇形式討論人們對自我價值的焦慮，以及在不確定環境中尋求依靠的需求。

嚎哮排演表示，此劇延續團隊擅長的喜劇節奏與舞台表演能量，同時嘗試處理較具現實感的議題。劇中大量運用即時投影、原創歌曲及宗教儀式設計，營造出介於舞台表演與集體儀式之間的觀看經驗。詳詢OPENTIX網站。

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