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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】迷糊個性 好氣又好笑

2026/06/07 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

有時候少根筋，可能不傷大雅，但如果迷糊到自己、旁人都受不了，那可得好好振作一下……

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〈掉了都不知〉ATM領錢 卡片卻忘了拿

文／武林（高雄市）

從小到大，「傻大姊」、「小迷糊」這些標籤就像我的專屬代名詞，這種「小缺點」總能在生活中埋下定時炸彈，時不時就炸得我人仰馬翻。

一通陌生的來電響起。電話那頭自稱是A銀行的小姐，問我的提款卡是不是被B銀行ATM吃卡了？

「現在的詐騙集團也太會瞎掰了吧？」我心裡暗自嘀咕，一邊敷衍著，一邊翻開錢包準備證明自己的精明。然而，原本該插著A金融卡的那個位子，竟是空空如也！

記憶瞬間被拉回昨天。去B銀行領錢時，胸前揹著九個月大的女兒，旁邊還跟著精力旺盛、四處亂竄的四歲兒子，我忙著抽出吐出來的鈔票，滿腦子只想著趕快安撫這兩隻小怪獸，卻把最重要的提款卡徹底遺忘在閃爍的機器裡。

掛上電話，我背脊不禁發涼。最讓我懊惱的，不是把卡片弄丟這件事，而是直到銀行打來之前，整整24小時，竟然對自己弄丟了提款卡毫無察覺！若不是好心人撿到交給銀行，後果簡直不堪設想。

我真希望自己能就此甩掉這個粗心大意的壞習慣，別再讓這種荒謬的插曲，成為日常裡的驚嚇。

〈還是破功了〉行動電源 有備但沒充電

文／周家守（新竹縣）

也不知道是天生「散仙」，還是年紀大了，老是忘東忘西，鑰匙、錢包、證件……只要能忘的，大概都被我遺忘過。

幸虧科技進步協助我找回自信，不再忘東忘西。大門鑰匙會忘記，那就換成密碼鎖認指紋臉孔；消費升級電子支付，再也不用擔心皮包沒鈔票；連證件我都存檔拍照，唯一不能忘的就只剩手機了。

為了不讓自己再陷入各種窘境，出門前只需檢查手機即可，安全感、自信心都回來了！就這樣，手機成為我重點照顧的對象，最怕的不再是沒帶，而是沒電，為此我也準備了行動電源常駐我的隨身包包。

把手機當第二生命的我一直沒什麼機會使用行動電源。直到那次出遊，我跟太座的手機電量都耗盡時，我驕傲地將行動電源掏出來，不禁為自己的周到感到十分自豪。太座卻問道：「你多久沒充電了？」我低頭看到行動電源閃爍著紅燈，好像放進包包後，再也沒拿出來……

〈租屋險被趕〉少了保護傘 離家見真章

文／李若昕（台中市）

我不是一個迷糊的人。或者是說，在我的20歲以前，我不是一個迷糊的人。

隨著上大學搬到外地讀書之後，我的腦好似跟著母親頻繁的叮嚀、父親令人嗤之以鼻的冷笑話，以及家裡的歡聲笑語，被留在了台中的家鄉。我從被家裡保護的小精明，變成了流浪在外的迷糊蟲。

一個迷糊蟲在外租屋，小至丟垃圾的時間、大至續租約的時間，沒有一個時間被我安放在頭腦裡，它們被丟進了行事曆裡頭，只有在錯過了才被想起，也因為這樣迷糊的個性，導致接到房東氣急敗壞的電話、租約到期被掃地出門、差點被斷電等危急狀況，對我而言都是家常便飯的日常。

父母每每聽到都咳聲歎氣，在第一時間趕來陪伴，看著他們無奈又寵溺的眼神，我總想，我的糊塗就是為了讓我們齊聚一堂吧！在這個快節奏的時代，分隔兩地的家人用一通網路電話聯絡已然成了最方便的連結方式，但再長的電話都比不起與家人享受完一頓豐盛的晚餐後，漫步在河濱公園來得愜意。我不禁在心裡偷偷想著，我想繼續當父母的小迷糊！

〈停車暫借問〉坐警車去找車 糗爆了

文／小黃（台南市）

回老家一趟，把摩托車停在客運轉運站附近。週末結束回到台南，卻發現車不見了。心想自己沒上鎖，大概被偷了，於是走進警察局報案。

當晚值班的是一位老鳥警察和一位菜鳥。老鳥一邊帶著菜鳥熟悉協尋流程，一邊協助我釐清狀況。他們依照我提供的停車時間、地點與車牌，調閱路口監視器，並交叉比對停車收費紀錄。

結果出乎意料──「黃小姐，妳的車兩小時前還有收費紀錄，還在停車格裡。」我一度慌張又堅持答道：「怎麼可能？我剛剛真的沒看到。」

警察淡定回應：「收費位置和妳記的不同，應該停在隔一條街。」接著說：「天色晚了，走，上車，我載妳去找。」

就這樣，我人生第一次坐警車，不是處理案件，而是去找自己的摩托車。

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