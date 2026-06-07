【藝週末．藝週推薦展覽】以黑色幽默觀看世界─2026威尼斯雙年展台灣館「李亦凡：鬱卒的平面」

威尼斯台灣館李亦凡「鬱卒的平面」主視覺懸掛於威尼斯普宮外，相當引人注目。

文．攝影／記者董柏廷

威尼斯普宮的台灣館展間，其中陳列以3D列印製作的巨大人體器官雕塑，也能做為觀眾的座椅。

由台北市立美術館主辦的2026年第61屆威尼斯國際美術雙年展台灣館，於義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸登場，展期自5月9日至11月22日，並於5月7至9日舉辦開幕與公眾活動。此次由新媒體藝術家李亦凡代表台灣參展，邀請現任美國丹佛藝術博物館現代與當代拉丁美洲藝術部門策展人哈法艾爾．馮希卡擔任策展人，以「鬱卒的平面」（Screen Melancholy）為題，回應數位影像與網路介面逐漸吞沒日常感知的當代處境。

開幕首日擠滿國際藝文人士與觀眾。

普里奇歐尼宮過去曾是威尼斯共和國時期的監獄，石牆、鐵窗與潮濕空氣，長年累積出一種歷史性的壓迫感，北美館將整座空間轉化為一件場域特定的作品，亦是自1995年台灣館進駐普宮以來，首次以整體空間做為單一敘事裝置。讓觀眾進入展場後，不再只是觀看作品，更像是被拖入一座正在運作的影像系統之中。

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《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》無聲上演人與偶之間的操控與被操控主權戰，呼應台灣館主題。

新作延續「獨角敘事」形式

表演者金李異水在一片靜寂中緩慢爬行，於人群與散落的雕塑之間，試圖尋找並靠近位於展場另一側的偶身。

近年持續透過遊戲引擎、動畫、生成式影像與雕塑裝置創作的藝術家李亦凡，處理當代人被影像包覆的心理狀態。他的作品總帶著一種奇異的口吻：像教學影片、像論壇碎念，也像深夜滑手機時突然跳出的失控獨白。看似荒謬的敘事，實則總貼近人們的焦慮心理。此次威尼斯展出的新作《鬱卒的平面》，延續他一貫的「獨角敘事」形式，觀者在觀看過程中，逐漸失去對真實與虛構的判別能力。

藝術家李亦凡在雕塑細節中嵌入與錄像情境呼應的影片，展現獨到的幽默感。

策展人哈法艾爾．馮希卡指出，自己與李亦凡同樣成長於網路技術逐漸普及的年代，因此特別關注資訊如何重塑人的思考方式。他認為，李亦凡擅長將當代人的平凡情緒與數位疲勞，轉化成帶有黑色幽默的詩性語言。在資訊流高速推進的時代，人們彷彿被困在不斷更新的視窗裡，一邊觀看，一邊被觀看。

除了錄像作品，現場亦散置以3D列印製作、塗覆岩石漆的巨型人體部件雕塑。

展名中的「鬱卒」，原先來自葡萄牙語「Melancolia de tela」，後轉譯為英文「Screen Melancholy」與中文「鬱卒的平面」。其中的「平面」，既是螢幕，也是觀看方式本身。李亦凡與哈法艾爾．馮希卡皆成長於網路技術萌芽的千禧世代，他們的作品精確地揭示了「眼球世代」在高度演算法治理下的集體焦慮。

「鬱卒的平面」展覽核心為長達1小時的同名錄像作品。

自Windows系統誕生後，人類與世界的關係逐漸被「視窗」介入，人們透過手機、平板與電腦理解現實，逐漸將情緒與身分投射於數位平面之上，李亦凡關注的，正是此些長時間與螢幕共處後，逐漸形成的精神疲態。

普宮的角落藏有虛擬人偶的拍立得相片，足見李亦凡的黑色小幽默。

感受介於劇場與遊戲場景氛圍

位於普宮樓梯轉角處的錄像裝置，以具動態感的視覺語彙，引導觀眾進入展場。

走進展場，首先感受到的是一股介於劇場與遊戲場景之間的空間氛圍。巨型的雕塑肢體散落普宮之間，手掌、腿部、頭顱與軀幹被拆解、放大，像是從某個虛擬角色身上剝離下來。觀眾得以坐在那些巨大身體部件之上觀看錄像作品，空間中的角色與現實中的人彼此重疊，漸漸形成一種詭異的鏡像關係。

尼斯雙年展台灣館策展人哈法艾爾．馮希卡（左）與台灣藝術家李亦凡於普宮合照。（北美館提供）

錄像中的虛擬角色有時像人偶，有時又像玩家控制的化身，他喃喃自語、講解動畫技術、談論法線貼圖與虛擬材質生成，內容從數位影像技術一路滑向自我懷疑與存在焦慮。碎裂的敘事方式，某程度上也貼合著當代人的日常思緒：資訊過量、視窗同時開啟、情緒尚未消化，下一則訊息便從螢幕彼端射來。

李亦凡曾提到，自己一直對「觀看」這件事感到不安。從第一人稱射擊遊戲，到自拍文化與AI生成影像，當代人的感知已愈來愈倚賴虛擬介面，滑動螢幕的手勢，逐漸取代過去對物理世界的身體經驗。人們在虛擬空間建立身分，也透過演算法重新認識、甚至定義自己，但當一切都被影像模擬，人們是否慢慢失去對現實的感受能力？

此般提問，正好也與本屆威尼斯雙年展總主題「小調」（In Minor Keys）呼應。相較於宏大的政治口號，今年雙年展更關注那些細微、內斂、難以言說的情緒狀態，而李亦凡的作品，像一種長時間浸泡在數位環境後產生的精神低鳴。

台灣館展覽另一個值得注意的部分，是開幕期間同步演出的南韓藝術家洪銀珠作品《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》。由金李異水現場演出，連續3日下午於普宮登場。表演者在沉默中緩慢移動，穿梭於雕塑與觀眾之間，與人偶展開拉扯、背負與交換。隨著演出進行，人與偶之間的主從關係逐漸模糊，原本操控偶的人，反而像被偶拖行。

演出與李亦凡的錄像作品形成一種奇異卻又相襯的對照。李亦凡的作品充滿數位雜訊、黑色幽默與快速跳接；洪銀珠則以極慢的身體動作回應資訊疲勞。兩者皆談論當代人的身體處境：當科技愈來愈深入日常，人類是否也成為被某種機制操控的人偶？

引領觀眾重新審思「鬱卒」

李亦凡的創作其實一直帶著鮮明的世代感，他出生於1989年，成長過程完整經歷著網路普及、論壇文化、社群媒體到AI生成影像的演變，因而，他使用的技術，既是創作工具，也是生活環境。他的作品常有一種介於真誠與戲謔的語法，藉由自嘲，誠實坦露自己的焦慮。

這種感覺，某程度也很接近台灣近年年輕世代普遍存在的情緒狀態──面對資訊轟炸、地緣政治壓力與無止盡更新的數位世界，人們經常處於半清醒、半麻木的觀看狀態。每天滑過大量戰爭畫面、迷因、短影音與情緒發言，久而久之，現實與虛構之間的界線便開始鬆動。

但，李亦凡無意替這些問題提出解答，他選擇將「鬱卒」的體感保留下來，讓它成為另一種觀看世界的方法。在普宮這座曾經囚禁犯人的古老建築裡，觀眾像被困進一個由演算法、影像與情緒組成的循環系統裡面，既沒有出口提示，也沒有標準答案，只有不斷閃爍的視窗與持續更新的畫面。

正因如此，「鬱卒的平面」更顯得貼近當下，它不談遙遠的科技未來，而是關注人們早已身處其中的現實，用虛擬人偶的台詞與動作戟指：當螢幕變成新的觀看器官，影像遠比記憶真實，人究竟該如何重新確認自己的位置？

李亦凡用極快、即時生成的數位影像探討「虛擬自戀」，而南韓藝術家則用極慢、近乎靜默的肉身勞動召喚「肉身感覺」。

當坐在展間的肢體雕塑上，看著螢幕裡的人偶，聽著迴盪的聲音，突然體察，鬱卒不是軟弱，而是這個世代在面對無窮資訊與有限生命時，既真誠也清醒的回應方式。

李亦凡小檔案

1989年出生於台北，國立台北藝術大學新媒體藝術碩士，曾獲2024年第8屆洪建全基金會「銅鐘藝術賞」、2024年第46屆「金穗大獎」、2022年第20屆「台新藝術獎」視覺藝術獎項與2020年「高雄獎」。曾在日本、歐洲擔任駐村藝術家，並在國立台灣美術館、台南市美術館、法國、西班牙、比利時等地展覽，如2025年第14屆南方共同市場雙年展（14th Mercosul Biennial）與法國里昂維勒班當代藝術中心（IAC）「Last Warning」個展、2024年日本東京NTT InterCommunication Center（ICC）的一年展「非常迫近的遙遠」，和美國紐約雕塑中心（SculptureCenter）「小世界影院」等國際展覽，以及2023年台北雙年展「小世界」、2021年亞洲雙年展「未至之城」、2020年台灣美術雙年展「禽獸不如」等重要國內展覽。藉由雕塑、繪畫、影像投影以及科技遊戲引擎等方式創作，利用獨白方式探討人性以及科技之間的關係，亦經常藉作品表現創作過程中的故事、生活與媒材互相交織的維度。

策展人哈法艾爾．馮希卡小檔案

哈法艾爾．馮希卡（Raphael Fonseca）出生於巴西里約熱內盧，巴西里約熱內盧州立大學（UERJ）藝術史與批評博士學位，現居美國丹佛。自2021年起任職於丹佛美術館，身兼策展人以及現代與當代拉丁美洲藝術部門主管。2025年「第14屆南方共同市場雙年展」（14th Mercosul Biennial）首席策展人。2023至2025年，《ArtReview》雜誌將他列入全球視覺藝術領域最具影響力的100人之中。其代表性展覽策畫包括：《火力全開：巴西1980年代的視覺藝術》（巴西銀行文化中心，2024-2025）；《桑德拉．巴斯克斯．德．拉．霍拉：覺醒的火山》（美國丹佛美術館，2024）；第22屆巴西影像雙年展（聖保羅 Sesc 24 de Maio,2023）；《Sweat》（慕尼黑藝術之家，2021）以及《失物招領》（新加坡 ICA，2019）。

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