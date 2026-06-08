【藝術文化】北市國歐巡壓軸登維也納金廳 安可曲送2大驚喜

駐奧地利大使劉玄詠（舞台中2位黑衣左起）與北市國團長鄭立彬，雙指揮攜手謝幕。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／維也納報導〕繼德國柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳之後，台北市立國樂團歐洲巡演最終站來到奧地利，於當地時間7日上午登維也納金色大廳演出，既為我國駐奧地利代表處首辦的「台灣日」活動揭開序幕，也為北市國迎來閃亮的高光時刻，多位奧地利教育部與國防部的政府官員，以及日本駐奧地利大使與公使等，皆出席欣賞。

奧地利國會議員Dominik Oberhofer（左）說自己沒去過台灣，但兒子是維也納少年合唱團團員，去亞洲巡演過很多次，跟他說最喜歡的國家是日本與台灣。右為駐奧地利大使劉玄詠。

（記者凌美雪攝）

但創下此紀錄的挑戰實在不小，因為前一晚同場地有演出，樂團只能在當天一早8點進場裝台，9點以後樂團進行試音與簡單排練，11點就正式演出。此外，還有與前面兩站葡萄園式的音樂廳不同之處，是金廳屬於鞋盒式設計，且舞台較淺，又沒有升降梯設計，場布人員必須在最短的時間內整裝好舞台，並拿掉第1區觀眾席座椅，解決舞台腹地限制，讓所有樂器做最好的定位。

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《眾神出巡》開場時，嗩吶及指揮穿過觀眾席走上舞台。（記者凌美雪攝）

幸好團隊默契十足，開場曲目《眾神出巡》，穿過觀眾席進場的嗩吶隊伍吸引了全場目光，很快就把現場觀眾帶進台灣傳統宗教文化的氛圍裡，受邀觀賞演出的奧地利國會議員Dominik Oberhofer大喊驚喜又驚訝，他認為，在這個總是演出西方古典經典曲目的金色大廳裡，來自台灣的音樂簡直是一新耳目。

接著登場的蕭泰然《大提琴協奏曲》，加上擔綱獨奏的大提琴家楊文信親自挑選的安可曲〈碎心花〉，連奧地利在地的西方聽眾，都聽懂了其中愛情的辛酸，緊緊牽引聽者的情感，日本駐奧地利大使及公使皆對大提琴與二胡的深情對話留下深刻印象，公使Nobuyuki Kikuchi更是對大提琴的詮釋稱讚不已。

音樂會下半場曲目中，王乙聿取材原住民元素創作的《庫依的愛情》笛協奏曲，擔任獨奏的高笛首席賴苡鈞，以魔笛之后的表現獲得熱烈回響；盧亮輝改編郭芝苑的《3首台灣民間音樂》國樂團版，包括京劇曲牌、南管與北管等民間傳統戲曲元素，讓人聽見繽紛多彩的台灣特色。

壓軸安可曲獻上小約翰史特勞斯《雷鳴與閃電波卡舞曲》國樂版，再度讓全場沸騰驚艷歡呼；最後，北市國團長鄭立彬出場對觀眾說，最後一首安可曲將由同樣來自台灣的另一位知名音樂家來指揮，而他正是台灣駐奧地利大使劉玄詠，劉玄詠指揮樂團演出台灣民謠改編的〈望春風〉，溫暖悠婉的情韻，似乎也表達了台灣對當地樂迷的心意。

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