【藝術文化】范承宗〈結構植物學〉高雄駁二亮相 展現自然與人工交融之美

〈結構植物學：26MY-804-47〉作品群體以等距方式排列，呈現如植物群落般的生長狀態。（范承宗提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家范承宗「結構植物學（Structural Botany）」系列作品，即日起於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫群旁的「一畝田」亮相。作品以植物形態為觀察對象，透過幾何結構與人工組件重新詮釋自然樣貌，打造出最高4.6公尺、占地面積高達800平方公尺的大型公共藝術裝置，邀請民眾穿梭其間，體驗介於自然與人造之間的空間想像。

范承宗長期從事裝置藝術、雕塑、工藝與設計創作，近年展開「結構植物學」系列計畫，嘗試從植物多樣的外觀特徵中提取幾何語彙，再結合其累積多年的結構設計經驗，探索自然形態與人工製作之間的關係。

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此次設置於駁二的作品名為〈結構植物學：26MY-804-47〉，作品群體以等距方式排列，呈現如植物群落般的生長狀態。主體由直立柱狀結構構成，表面為褐色，中央帶有白色縱向線條，上方延伸出大型圓形葉片。葉片直徑約2公尺，採半透明材質製作，形成層層堆疊的葉冠，讓整體看來如同放大數倍的未知植物。

范承宗受訪時表示，自己一直對「師法自然」的創作路徑感到著迷，「結構植物學」系列便是從植物紛繁的特徵出發，試圖透過人工結構重新轉譯自然語言，進一步探索兩者之間模糊而有趣的交界。

談及此次創作緣起，范承宗指出，駁二蓬萊倉庫群間的「一畝田」是一塊充滿創意可能性的土地，觀察現場時，他特別注意到午後時分人們在陽光下穿梭與停留的景象，因此產生想像：「如果這塊田地長出巨大的植物，人們是否就像尋找遮蔭的小昆蟲或小動物？」他也提到，期待人們可以用自己的聯想稱呼這件作品，「認為它像什麼就給作品什麼名字，就像我們很少人知道咬人貓、含羞草、燈籠果的學名，但我們記得自己稱呼它們的方式。」

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