【自由副刊】 陳麗娟／妳已經沒有了 － 2之1

圖◎Kengyou Shu

◎陳麗娟 圖◎Kengyou Shu

「妳已經停經了。」年輕的內分泌科醫師說。她的臉被口罩和透明膠面罩緊緊封著，跟我說話時臉一直面向電腦螢幕。我的椅子下面的地板貼了一條黃線，與醫師相隔約兩米，不可逾越。

我心裡「蛤」了出來。我還未經歷過經期漸漸變短或量每次變少，只是大半年前來了一次就沒再出現，怎麼這麼突然呢。我還未滿四十八歲，我的朋友五十二歲還有。不過，常識告訴我，年齡已到，這一點也不出奇。

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我雖然看不到醫師的電腦螢幕，但她在看的應該是一長串來自我血液裡的數值，她AI發音似的聲音分析著我各種數值的狀態，哪裡正常、哪裡不正常，幫我發現過大大小小的問題並一一解決。醫師照數值的分析，準沒錯啊。

啊沒有了。沒有，就—沒—有—啊。不用擔心在外面的時候突然流血，也不用再買那些大大小小的衛生棉或棉條，不是更省錢省事嗎？要來的始終要來，為什麼我會覺得好像失去了什麼？我和我的身體正在面對一個未知的黑暗。我不知道該拿它怎麼辦。

更年期是青春期的相反。家長和學校在女兒們還未開始身體變化時已全副武裝，教育女孩們要佩戴胸罩、如何使用衛生棉，如何守住身體。青春期少女萌芽的乳、欲滴的初經、從百褶裙裡蹦出來的大腿……成了多少（異男）文學藝術裡被歌頌、欲望的對象。深陷甜蜜妄想中的男作家們不知道的是，其實女生在十四歲前後經歷的身體變化是各種脹痛不適、恐懼不安，與從四方八面襲來的鹹豬手，對少女自身而言是完全沒有樂趣可言的。反之，同樣是大型的身體變化，與月經搏鬥了半輩子的更年期女性則沒有被接住，孤寂地面對未知、可能的疾病和棄絕。

廢墟。停工的廠房、虛空的虛空。那麼，那裡面的東西，會變成什麼？更年期後的子宮和卵巢算是死的還是活的？那邊……是應該完全乾掉還是不完全？正常的話，妳應該覺得怎樣的？我會很快得癌症然後死掉嗎？我的臉會立刻長出蜘蛛網、頭髮會立刻變白，像巫婆一樣嗎？妳發現，除了電視藥品廣告出現的「失眠、心煩、潮熱」之外，從來沒有人跟妳講過這是怎麼的一回事，也沒有人在乎。

凡事問臉書。但妳發現，除了最最最熟的幾個同齡好友，妳根本不敢跟人說，更當然不會問臉書大神。妳覺得丟臉。

「停經」是用來羞辱初老但打扮豔麗的女明星的用語。「啊都停經了還穿這樣。」雖然根本沒有人知道她臟器還有沒有在運轉。這是個比性行為更嚴密的禁忌。雖然大家都知道就發生在五十歲前後，沒有人逃得過的，但正正因為這正負十年的個體差異，沒有人知道誰有誰沒有，所有人都在假裝這件事不存在。我求問於家裡的女性親屬，就我媽和我姊，但她們都因為各自的醫療狀況跟我相異，無法參考，可言說的同齡朋友則時辰還未到。

這樣的祕而不宣，會不會其實是一種進化出來的保命策略：正如人類女性經歷了千萬年的進化，在沒有需要哺乳的時候乳房一直隆起，而發情期（排卵）也不能從外觀被辨識出來。在蠻荒時代，沒有交配價值的女性動物有機會被雄性殺掉，於是我們的古早姊妹們發展出曖昧的偽裝──妳不會知道我什麼時候「可以」，猜不到就留我一個活口。現代社會雖然對女人的「老」一再推遲，由「女人三十爛茶渣」變成「四十／五十美魔女」，活口給我們多留了二十年，但最終極的死線，還是妳的卵巢──排卵的有無，等於性吸引力及天然潤滑的有無。現在發展出來的年輕化打扮──女人無論什麼年齡都穿著二、三十歲的衣飾──以及各種返老還童的奇異醫美，都指向一個目標：掩飾更年期，以延緩在性巿場上被公然宣布死亡。若果年齡已不是女性的祕密，更年期還是。

妳的性價值，不在於臉孔，而是子宮卵巢年齡。所以在Tinder其實不用露臉。上傳子宮卵巢超音波圖就好。

妮娜跟我說：「我的還很準時。」所以，這是血的比拚嗎？

所以，「沒有了」是一種怎樣的狀態？問題不是沒有月經──月經只是一個周期開始與結束的表徵──而是「它」──卵巢裡面看不見的操作──它周而復始地每天透過祕密語言告訴妳，它正在備料、它正在醞釀、啊卵子做好了、就是今天啊、還有今天啊、最後一天啊妳還不做啊、它在收攤嘍、快點啦妳到底還要不要、好了都打包好、打包好唷，但還未到，啊妳脹一會兒、啊差不多要丟出來了……來了來了，這一期的廢品（月經）推出了。如此這般，它和妳一直通訊了二十多年。但現在，妳突然再也收不到這位筆友的信。妳一開始還感覺到它有在活動，只是沒有送信，但妳後來還是知道它不會再給妳寫信，雖然它還住在妳的肚子裡。它成了一個真正的黑洞。

從某一天起，黑洞不再主動對我說話，我也沒有意欲要去找它。我突然不想去找手機裡的陌生人聊天了，擱下很久，連軟體都自動登出了。我不想碰別人的身體，也不想別人碰我。我是成佛還是成精了呢？我可以活得像那些潛心念佛、或者熱心照料流浪貓的中年女子那樣無欲無求嗎？

「沒有了」的我，應該說是，肚子裡那個沒有了的黑洞，喚起了一個久遠的記憶。回到四十多年前，當我的身體還是我的身體，什麼奇怪東西也還沒長出來的漫長歲月──臉上沒有毛孔、沒有油光，身體光潔乾爽，不會有奇怪的東西流出來。那時候的我眼中，小孩才是正常的人，什麼也沒有的身體才是正常的，而我以為我會一直保持那樣子的。有一天我穿了一條白底綴有小藍花的紗裙，在老木衣櫃的鏡子裡看到自己的影像，鳥蛋似的臉上兩顆圓眼睛，那時候的我──在未發育變醜以前──向鏡像裡的女孩投以滿意的目光。

我沒有重生，也不會想「把自己再生出來」（我不想生任何東西，拜託），只是，退回去。退回去，那個曾經是我的、平緩如港式飲茶吃的腸粉般光潔平緩的身體。此刻在「淡水斯坦」的我感到慌張，我抱著肥厚的水獺娃娃，牠令我不那麼恐懼。這時候，六歲時抱著我第一隻毛布動物──袋鼠的那個我，回來了。

「妳這個年紀還玩娃娃……」北藝大的諮商心理師沒有把話說完。那時候我剛來台灣，還會因水獺人的事哭。那天在諮商的時候我從包包裡拿出一隻站立的小水獺。「所以呢？怎麼了嗎？」我想。諮商師不會知道的是，後來的我繼續抱水獺才能睡，而且家裡的獺口由兩隻增加到十幾隻。

屋裡安靜得有迴聲的晚上，我抱著小水獺，手臂壓著牠沉厚的肉，下巴靠著牠的肥臉。「Otter。」在溫暖的被窩裡，身體被被子包著、胸口抱著軟軟的水獺，很舒服。我則靠著枕頭，彷彿它是另一隻巨大可依靠的巨獸。糟了，我想。我發現，這感覺有點熟悉，卻是很久沒有過的感覺──瞞著大人，只穿著內褲，不穿長褲就爬上床睡，整張棉被是我巨大的裙襬，日常生活無法企及的華麗公主裙。大腿皮膚與棉被之間，十二歲之前的、無關性事的身體快感。現在的我身體無欲，但心裡卻不平靜──會想念一種感覺、一個還不存在的人。沒有了卵巢的干擾，更抽象的那一碼事還是來纏我的腦袋：愛情。若果一個被困在中年女人身體裡的芭蕾舞裙少女算悲劇，那麼發現自己體內還長著女童，算什麼呢？（待續）

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