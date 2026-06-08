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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／郭松棻的烏魚子

2026/06/08 05:30

◎朱宥勳◎朱宥勳

◎朱宥勳

前次說過，李渝的〈夜琴〉與郭松棻的〈月印〉，是這對小說家夫妻的同題創作。相較之下，〈月印〉寫到的食物稍少。然而，這篇小說仍然有一道涵義極其複雜的食物：烏魚子。

與〈夜琴〉相同，〈月印〉同樣是一個「丈夫偷偷加入左派組織，妻子不知情」的故事。女主角文惠悉心照顧肺病到時時咳血的丈夫鐵敏。然而，鐵敏康復之後卻冷落文惠，天天參加一群上海來的知識分子聚會。第一次聚會，做為主人的本省人蔡醫師準備了烏魚子，「讓這些大陸朋友飽饜寶島名產。」也就是說，烏魚子在此，代表的是「台灣的滋味」。

台灣的滋味意味著什麼？郭松棻筆鋒一轉，讓文惠在聚會中想起了同樣愛吃烏魚子的、日治時期的恩師「佐良先生」。這兩段「烏魚子聚會」值得反覆細讀，是結構幾乎全然相同的場景。戰後一場，是「外省人與台灣人，吃著烏魚子，談著戰後的政治話題」；戰前一場，則是「日本人與台灣人，吃著烏魚子，談著日治時期的政治話題」。烏魚子所款待的對象，都是「外人當中的良心知識分子」，也就是同情台灣的外人。透過兩個場景透露的細節，我們大致可以猜到：無論戰前戰後，他們參加的都是左派人士的聚會。

然而，文惠顯然沒那麼喜歡烏魚子。在佐良先生的酒宴上，她甚至感到「喉嚨突然泛出一股腥膩，噁心欲嘔」。這正是郭松棻選擇「烏魚子」的原因吧：它在「外人」口中嘗起來豐腴濃香，但在文惠口中卻腥氣如血。更微妙的是，小說前半，是丈夫鐵敏屢屢有「咳血的預感」。但等到鐵敏病癒，文惠再次吃到烏魚子時，卻想起了曾有的血腥味。這是味覺的描寫，也是文惠「對政治沒興趣」的隱喻。

而這也導致了〈月印〉殘酷的結局：最後鐵敏之死亡，竟是文惠不小心「告密」的──因為她輕忽了國民黨之橫暴，交出了不該交出的文件。事實上，烏魚子的腥味，正是文惠與鐵敏的命運預兆。香氣掩蓋腥氣，正如同戰後天真的台灣人：以為日本殖民政府離開了、台灣「病癒」了，一切都將好轉。殊不知，真正的殺機正掩藏在暖香之中。預兆終究不能改變命運，一切都得等到命運底定了，我們才會意識到一切早有預兆啊。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

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