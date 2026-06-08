【自由副刊】 蕭詒徽／別人

◎蕭詒徽

◎蕭詒徽

這樣好的事情只發生過一次：

某次聚會結束後，不太熟的朋友在IG發了包含我在內的照片。那天我不是主角，所以也沒有特別打扮，而且拍照時坐在鏡頭變形最嚴重的畫面角落。看到照片時，我覺得自己好難看，但那是別人的帳號啊，也就只能這樣了。

兩個月後我出席一場系列座談。那天，我把我打理得更接近我心中的我。登台前我站在台下，望著正在進行前一場講座的友人。她也看到了我，興奮地喊，啊，大家看，蕭詒徽來了。

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我笑著點頭，沒多說什麼，身後卻忽然傳來一聲驚呼。

忍不住回頭，是個陌生人。她看我回頭，意識到自己的驚呼被我聽到了，急忙解釋：「對不起，你太好看了，我剛剛一直在偷看你，可是我沒想到你是蕭詒徽。」見我困惑的樣子，又說：「因為我先前在IG上看過▢▢發的你的照片，那裡面的你看起來很⋯⋯呃⋯⋯普？」

句尾那樣遲疑，顯然她原本要說的是比「普」程度更高的字眼。我笑了，對她說：「沒關係，現在妳親眼看見我了。」

但這樣好的事情只發生過一次。我不知道看過那張照片的人還有誰，而那些人，是否都曾經在任何其他場合，親眼看見過我。

可那是別人的生活。我也只能這樣了。●

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