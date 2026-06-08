【自由副刊．愛讀書】 《賣瓜的人》

《賣瓜的人》 洪倪著，遠流出版

洪倪著，遠流出版

《賣瓜的人》從「我家巷口」開始寫起。那座自火車站轉搭公車還需費時九十分鐘的彰化海線小鎮，並非真的「什麼都沒有」，至少有一屋三代同堂家庭（雖然父親常常失蹤），一位能幹又強悍的阿嬤，一雙透過修補漁網撐持家計的母親的手，還有一個不知是為了能多與母親相處、或自小孵有烘焙夢的「麵包超人」……因此，洪倪（1996-）首本散文集要賣的瓜，有時是「我之所從來」的濱海童年風景，有時是成長途中「不寫會忘」的家事二三，那些曾藏匿肚腹內的糾結線團，被輕快好讀終於拉出一點距離的眼光給慢慢理清。當人生移動向北，求學、就業，得到新身分，「少年維生的煩惱」或市廛巷弄間飄散而出的煙火氣，乃至訪問工作的感悟，也成為其筆下主題。題材並不新穎，然而賣瓜的人自有說詞，對於事件的解剖，細節的感受，形容的技術，乃至命題方法，都能見到洪倪藏在貌似大而化之底下的幽微暗影。因此，西瓜甜不甜？吃了便知道。（ourshame）

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