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【家庭plus．全球觀測站】家長群組 生存守則

2026/06/08 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

近來有許多英國父母對加入孩子班級家長群組持懷疑的態度，好處雖有，但是非更多，資深父母還警告新手爸媽加前要慎思，加後更要學習生存守則來保身。

英格蘭學校的家長多用WhatsApp來組群交流。學校的態度通常是嚴厲警告員工，避用校外的任何社媒與聊天群組，有關學校的事宜，應使用學校選擇的溝通軟體，以避免任何糾紛擴大成訴訟事件。但同班家長通常都會自組家長組群。

許多家長不再加入，通常是群組給的壓力不小或干擾生活，有人還形容加入的群組像毒蛇窩，不但老被打擾且無法制止。跟人直接交流比較能降低說錯話，跟誤發的風險，曾發生最糟的誤發訊息是裸照上傳。

資深父母認為，群組中的所有發訊都該像在現實社交中一樣，千萬別忘了控制情緒與法律後果，尤其是針對個人的攻擊和辱罵。日前就曾有警方逮捕兩位家長，因學校報警其在家長群組中，發布的訊息具騷擾和惡意，有煽動性和誹謗性。

〈加或不加〉好處跟衝突 各有利弊

父母自組班級家長群組好處不少，像是超有條理又記性好的家長就可以及時幫忙老是丟三落四的父母，增加溝通交流、分享資訊並建立新的社交圈。尤其是老師經常不在線上，家長的即時性通常比學校高很多，不少小道消息也頗有用，像是臨時共乘、緊急接送、提醒隔日活動或交接二手校服等。

有些父母甚至群中找到談得來的家長，幫孩子跟自己都找到了新朋友。問題是群組的成員愈多，訊息就愈繁雜，要處理都是時間。資深家長建議靜音是一個重要的保護功能，免得被資訊壓垮而搞成煩躁焦慮。

群組衝突通常來自某家長對校方或某事件的批評或抱怨，這些抱怨可能會掀起連鎖效應與選邊站，最後搞得訊息不斷、滿組烏煙瘴氣。有些糟糕的還會牽連到學生，弄得孩子彼此之間也出現隔閡或爭執，或是孩子之間的爭執擴張到家長群組的也有。

〈明哲保身〉兩大原則 減少事端

有些英國家長表示，他們會加入某些新班級群組，主要是探看孩子即將跟哪些父母養出來的孩子相處。一旦覺得不舒服也別怕退出組群，或是完全關掉訊息通知，等真正有時間再來檢視。

英國有父母網提出以下的群組生存守則給新手爸媽，最重要的原則是別抱怨老師與上傳裸照；另外是別將群組當谷歌用，提問前可以先查看電子郵件或學校網站，也別在群組中發廣告、宣揚個人理念或信仰。要在群組裡發言，最好就跟在校門口見面時一樣。

也別在群組裡對某人很友好，但在現實見到人卻冷漠相待，這將很快激起敵意。另外是群組閒聊別蔓延到現實生活中，不少群組中的口角被證實演變成接送小孩時的衝突，反向亦是。

最後是牢記世上沒有「群組裡發生的事就留在群組裡」這種事，老師與校方通常都知道家長群組中的一切，因為總會有人通風報信。

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